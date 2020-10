Ludovic Orban, discuție cu reprezentanții cadrelor medicale. Revendicările Sanitas și rezultatele negocierilor (VIDEO)

Sindicaliştii din Sănătate au ieşit mulţumiţi de la discuţiile cu premierul Ludovic Orban. Potrivit liderilor Sanitas, şeful Guvernului i-a asigurat că vor primi toate stimulentele promise şi că se va mări şi salariul, informează B1 TV. Negocierile au loc în condițiile în care, de aproape o săptămână, cei peste 100.000 de membri ai Federației Sanitas sunt în grevă japoneză.

Stimulentul de risc care se acord în această perioadă cadrelor medicale a fost unul din subiectele de discuţie dintre reprezentanţii sistemului sanitar şi premierul Ludovic Orban.

„Stimulentul de risc: ministrul de Finanţe ne-a confirmat astăzi (luni - n.r.) că nu au fost cheltuite toate sumele care au fost alocate cu această destinaţie. Probabil că undeva între instituţiile publice a existat un blocaj. Vor relua discuţiile cu preşedinta Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi sperăm ca de săptămâna viitoare să vorbim de acordarea acelui stimulent”, a explicat Iulian Pope, vicepreşedinte Sanitas.

Un alt spor cerut de reprezentanţii sistemului medical este cel în asistenţa socială. Un alt drept de care, spun ei, nu beneficiază.

„Am mai vorbit legat de stimulent pentru asistenţa socială. Aici sunt dificultăţi de aplicare a legislaţiei actuale. Premierul ne-a asigurat de sprijin pentru acordarea stimulentului în asistența socială, mai ales pentru colegii noştri care au fost izolaţi la locul de muncă în perioada Sărbătorilor Pascale”, a mai precizat Pope.

