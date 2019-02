Ludovic Orban, după ce Kovesi a câștigat votul din Comisia LIBE: România trebuie să fructifice acest moment (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a reacționat miercuri după ce Laura Coduța Koveși a câștigat votul din Comisia LIBE pentru postul de procuror-șef european.

Liderul liberal a subliniat că România trebuie să fructifice acest moment pentru a avea o funcție la nivel european care să crească prestigiul României.

„Fac remarca foarte clară că voturile exprimate atât în comisia CONT și LIBE cu remarcile obiective făcute de CE, care au arătat că cel mai bun candidat e cel român. România trebuie să fructifice acest moment pentru a avea o funcție la nivel european și să crească prestigiul țării. Orice român, indiferent că reprezintă PSD - ALDE, trebuie să o susțină pe Koveși. Dacă nu vor sprijini candidatul român se vor face vinovați de trădare. PSD trebuie să se trezească. Nu mai pot călca în picioare interesele României”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.