Premierul Ludovic Orban susține, miercuri, o declarație de presă, la Palatul Victoria,. Declarațiile șefului Guvernului vin în contextul în care România a înregistrat, miercuri, cel mai mare număr de cazuri de infectare cu coronavirus de la debutul pandemiei. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 555 de noi îmbolnăviri confirmate într-un interval de 24 de ore.

Iată, principalele declarații ale lui Ludovic Orban:

Astăzi, am înregistrat cel mai mare număr de persoane diagnosticate cu COVID-19 - 555 de cetățeni români care au fost declarați pozitivi.

În ultimele patru săptămâni, am înregusttrat o creștere a numprului de cazuri, de la săptămână la săptămână. Deși, spre deosebire de alte țări, Guvernul României a avit o abordare a măsurilor de relaxare graduală, odată cu deschiderea activităților care au fost sub restricție, ca urmare a creșterii interacțiunii ăîntre oameni, am asistat la o creștere a numărului de cazuri.

Cauza principală este nerespectarea regulilor de protecție sanitară – portul mășii, păstrarea distanței fizice de protecție sanitară, evitarea contactului apropait, nerespectarea regulilor de igienă.

Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul unei creșteri, în continuare, a numărului de cazuri.

De fiecare dată când a fost necesar, am luat toate măsurile pentru a apăra sănătatea și viața românilor. În toate situațiilor create ca urmare a unor decizii luate de alte instituții decât cele guvernamentale, am pus pe masă soluții și am cerit adoptarea acestora și am asigurat implementarea lor.

Transmit un mesaj de încredere, că Parlamentul va înțelege situația în care ne găsim și va adopta legea care să ne permită să dispunem în continuare de toate instrumentele, respectiv posibilitatea de instituire a carantinei, a izolării la domiciliu, posibilitatea tratării persoanelor infectate într-un mediu aflat sub controlul medicilor. Sunt lucruri fundamentale, de care avem nevoie pentru a rămâne eficienți în lupta împotriva pandemiei.

Doar Guvernul, doar autoritățile singure nu pot să asigure stăvilirea epidemiei și revenirea la normalitate. Avem nevoie de implicarea tuturor celorlalte instituții, de un comportament responsabil din partea tuturor liderilor politici, a reprezentanților acestora în instituții publice, în autroități ale administrației locale. Avem nevoie de o implicare serioasă și responsabilă a tuturor companiilor pentru că acestea sunt responsabile de respectarea regulilor de protecție sanitară care au fost instituite.

Avem nevoie de fiecare cetățean român să fie alături de noi în această bătălie contra unei epidemii fără precedent, care pune în pericol societatea românească și poate pune în pericol pe oricare dintre cetățenii români.

Ar fi păcat de tot efortul nostru, dacă acum, când suntem din nou în pericol, solidaritatea, respectul față de semeni, responsabilitatea față de societate și față de fiecare dintre cetățenii români nu revin în comportamentul comun.

Din păcate, ne-am confruntat, în ultimele luni, cu campanii organizate care au avut ca scop să determine românii să nu creadă în virus, să nu respecte regulile pe care le-am stabilit, să ignore pericolul. Vedem că, din păcate, aceste campanii au dus la consecințe. Numărul celor care nu respectă regulile a crescut.

Ar fi păcat ca atunci când majoritatea populației respectă regulile, se protejează, cei care au căzut în capcana propagandei că nu există coronavirus să pună în pericol întreaga societate și dezvoltarea economică, locurile de muncă ale fiecăruia dintre români.

Guvernul nu dorește să reinstituie nicio restricție, nu dorește să ia nicio măsură care să afecteze negativ economia. Și așa economia românească, și numai cea românească, ci economia țărilor europene și a foarte multor țări partenere ale României a fost afectată grav de această epidemie. Dimpotrivă, am pus la punct un plan economic care are ca scop – bazându-se pe investiții, pe susținerea companiilor și a angajaților – să asigure o revenire cât mai rapidă a economiei la normalitate. Obiectivul nostru este să apărăm și să susținem companiile, să apărăm locurile de muncă ale românilor.

Nu ne dorim să luăm nicio măsură care să afecteze negativ viața românilor. Pe de altă parte, dacă va fi nevoie, vom lua orice măsură se va impune, pentru că punem pe primul plan sănătatea și viața românilor.

Închei prin a transmite un mesaj către fiecare român: virusul nu iartă pe nimeni, nici pe aceia care nu cred în existența lui. Dacă cineva ignoră regulile, se expune îmbolnăvirii, atunci când se îmbolnăvește nu se pune în pericol numai pe el, îi pune în pericol și pe cei dragi, pe membrii familiei, rudele, colegii, prietenii. Atunci când te îmbolnăvești riști să îi pui în pericol și pe cei dragi ție pentru că transmiți virusul în primul rând către oamenii cu care intri cel mai des în contact. Dacă nu vă pasă de sănătatea voastră și nu credeți în acest virus sau credeți că acest virus nu este periculos, vă rog să vă pese de fratele, de mama, de tatăl, de copilul, de prietenii, de colegii dumneavoastră.

Doar împreună, solidari și respectând reguli simple care sunt stabilite de specialiști, de cei care știu foarte bine cum se poate lupta împotriva acestui virus, doar împreună putem să readucem lucrurile la normal și să luptăm eficient cu epidemia. Am încredere că fiecare român va înțelege acest moment de cumpănă și va înțelege că de comportamentul său responsabil și corect față de semenii săi va depinde succesul nostru în lupta contra epidemiei.

Peste 550 de cazuri de coronavirus în România, în 24 de ore

Astfel, la nivel național, au fost testate pozitiv până cum 30.175 de persoane. 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienți vindecați și 1.485 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

În acest moment, 237 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă.

Bilanțul deceselor în rândul pacienților cu COVID-19 a ajuns, în România, la 1.817, cu 18 victime înregistate în intervalul 07.07.2020 (10:00) – 08.07.2020 (10:00). Este vorba despre 6 bărbați și 12 femei, care prezentau și alte comorbidități.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 796.484 de teste, în ultimele 24 de ore fiind efectuate 13.147 de teste.

Klaus Iohannis: Dacă situaţia se înrăutăţeşte şi nu găsim altă cale, putem să revenim la restricţii

În acest context, o reacție a venit, miercuri și din partea președintelui Klaus Iohannis. Acesta a făcut apel la cetățeni să respecte regulile impuse de autorități și a solicitat Parlamentului să adopte în regim de urgență legea care reglementează carantina și izolarea.

Răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni.

A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte păcat să dăm cu piciorul la rezultatele pe care le-am obținut până acum. Măsurile sunt foarte simple: masca, distanța și spălatul pe mâini. (...)

Suntem într-o situație foarte complicată. Este momentul să lăsăm divergențele politice și să ne concentrăm pe soluții. Solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică carantina și izolarea. Nu este momentul să disperăm, dar nu este momentul nici să lăsăm garda jos. Haideți să facem un efort să continuăm. Nu lăsați garda jos, este în joc viața voastră și viața celor dragi vouă. Nu vorbim de politică, ci de o boală care a rămas în societate. Să nu ne imaginăm că virusul dispare dacă cineva dă o lege sau un act administrativ”, a spus Klaus Iohannis.

Întrebat dacă este luată în calcul din nou instituirea stării de urgență pe teritoriul României, șeful statului a precizat că dacă situația va continua să se agraveze, este foarte posibil ca autoritățile să ia decizia introducerii unor noi măsuri de restricție.

”Nu îmi doresc să reintroducem restricții, dar dacă numărul de cazuri crește în continuare, atunci, probabil, Comitetul Național pentru Situații de Urgență va începe să propună anumire măsuri restrictive. Românii, în cea mai mare parte, au reacționat foarte bine. Din păcate, sunt exemple negative”, a mai spus Klaus Iohannis.