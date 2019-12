Orban: Odată cu eliminarea supraaccizei la carburanţi, va creşte consumul / Vom ataca hotărâţi evaziunea din domeniul produselor petroliere (VIDEO)

Ludovic Orban e convins că eliminarea supraaccizei va duce la o creștere a consumului și la o reducere a inflației. Premierul a mai afirmat că va fi „atacată hotărât” evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere, pentru a creşte colectarea la buget.

„Am convingerea că, odată cu eliminarea supraaccizei, va creşte consumul. Odată cu creşterea consumului, în mod evident, vor creşte resursele financiare de la buget. În acelaşi timp, vom ataca hotărâţi evaziunea care este în domeniul produselor petroliere pentru a creşte colectarea la bugetul de stat”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai precizat că, în opinia sa, „reducerea accizei reprezintă un stimulent bun pentru economie şi va aduce efecte pe reducerea inflaţiei”.

Deputații au votat, miercuri, eliminarea supraaccizei la carburanți. Legea va fi trimisă la promulgare președintelui Klaus Iohannis.

