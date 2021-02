Ludovic Orban explică condițiile în care se menține gratuitatea la transport pentru studenți

Ludovic Orban a rectificat, miercuri, informația conform căreia nu se mai acordă gratuite de transport pentru studenți. Președintele Camerei Deputaților a explicat că gratuitatea se reduce doar la ruta dintre Universitate și localitatea de domiciliu.

"Informația pe care am furnizat-o referitoare la gratuitatea pentru călătoriile studenților a fost prezentată într-un mod care nu e conform cu ceea ce am discutat noi. Se va menține gratuitate pentru studenți doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu si localitatea unde își efectuează studiile. Nu se renunță la gratuitatea pentru transportul către facultate și către casă. Vor beneficia în continuare de niște reduceri ale cuantumului călătoriilor de care au beneficiat pâmă acum. Din păcate, a fost transmisă public informația, poate nici eu nu am fost destul de clar, dar nu înseamnă că nu permitem în continuare deplasarea către facultate", a declarat Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.