Ludovic Orban: Găieștiul are nevoie de o centură ocolitoare. Azi punem bazele acestui proiect (VIDEO)

Premierul României Ludovic Orban a declarat marți, la evenimentul de semnare a Contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru Drumul Expres Găești-Ploiești, că orașul Găiești are nevoie de o centură ocolitoare, iar astăzi vor fi puse bazele acestui proiect.

Primul ministru a afirmat locuitorii din Găiești își doresc pe bună dreptate să se rezolve problema traficului din oraș, iar astăzi se va pune bazele proiectului care va duce la această soluție de construcție a centurii.

”Am ținut să fiu prezent la acest moment important, nu numai pentru Găiești, ci și pentru județul Dâmbovița. Locuitorii din Găiești își doresc pe bună dreptate de o lungă perioadă de timp să scape de traficul greu care tranzitează Găieștiul chiar prin centrul orașului. Găieștiul are nevoie de o centură ocolitoare și iată că astăzi punem bazele proiectului care va duce la această soluție de construcție a centurii Găiești, care va fi parte din drumul express Ploiești – Găiești”, a spus el.

Oficialul a mai menționat că drumul Ploiești – Găiești este unul necesar și va face legătura dintre autostrada București – Ploiești – Brașov, atunci când va fi gata, și autostrada A1.

”Astăzi se va semna contractul în urma licitație pentru realizarea studiului de fezabilitate a proiectului tehnic și, de asemenea, pentru pregrătirea documentațiilor de licitație pentru semnarea constructorului. Sigur că niciun proiect mare nu se poate realiza fără o fundamentare care este realizată prin studiul de fezabilitate, care e urmat de aprobarea indicatorilor tehnico-econimici, de asemenea, de proiect tehnic, urmând ca, abia după aceea, să se selecteze constructorul care realizează lucrarea”, a precizat Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Veşti de ULTIMĂ ORĂ despre CRIN ANTONESCU. Fostul lider PNL 'DAT DISPĂRUT'. ADEVĂRUL a ieşit la suprafaţă