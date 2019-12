Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că nu exclude posibilitatea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pe legea bugetului de stat pe 2020, în cazul în care exstă riscul ca aceasta să nu fie adoptată până pe 31 decembrie.

Întrebat dacă ia în calcul angajarea răspunderii Guvernului pe legea bugetului, premierul a răspuns: „Evaluăm și posibilitatea, dacă timingul și modul în care se derulează dezbaterile, dacă e un risc major să nu fie adoptat până în 31 decembrie, există și această posibilitate. Dacă va exista o decizie, o vom face publică”.

Guvernul PNL a aprobat, în ședința de marți seara, cele trei proiecte de lege privind modificările la Legile Justiţiei, OUG 51/2019 referitor la transportul interjudeţean de călători, respectiv legea plafoanelor bugetare şi strategia fiscal bugetară, pentru care îşi va angaja răspunderea în Parlament.

Între timp, senatorii au votat în unanimitate pentru amânarea intrării în vigoare a pensionării anticipate a magistraților cu doi ani. (Detalii AICI)

