Ludovic Orban vrea ca înscrierea mașinilor să se facă într-un singur birou: ”Când se duc oamenii la RAR, să poată să li se elibereze acolo şi toate celelalte documente”

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Internelor, Marcel Vela, să găsească o soluție pentru ca românii să nu mai fie plimbați de la o instituție la alta atunci când vor să-și înmatriculeze autovehiculele. Șeful Guvernului ar vrea ca aceste aspecte birocratice să fie rezoplvate într-un singur birou și a dat ca exemplu Registrul Auto Român.

”Domnule prim-ministru, aş dori să suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului numărul 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor”, a declarat Marcel Vela în debutul ședinței de Guvern.

”Aici, că tot aţi deschis subiectul ăsta, poate găsiţi o soluţie, cu ministrul Transporturilor, să îi ajutăm pe oameni, ca, atunci când se duc să-şi înregistreze la RAR, să poată să li se elibereze şi toate celelalte documente care se eliberează. Aici trebuie găsită o soluţie. Nu poţi să-i pui pe drumuri, să se ducă să stea la cozi şi la RAR, şi la Interne, ca să primească plăcuţe de înmatriculare şi alte chestiuni. Trebuie simplificată procedura, unificată, oamenii se ducă într-un singur punct şi să li se rezolve problema”, a propus premierul Ludovic Orban.

