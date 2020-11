Ludovic Orban, întrebat dacă s-a gândit să demisioneze după tragedia de la Piatra Neamț: ”Nu. Nu am niciun motiv să-mi dau demisia”

Premierul Ludovic Orban a susținut miercuri seară, în cadrul unei emisiuni televizate, că nu s-a gândit să demisioneze după tragedia de la Piatra Neamț, considerând că nu există un motiv pentru care ar trebui să plece din fruntea Guvernului.

Ludovic Orban spune că nu a luat în calcul o eventuală demisie în contextul tragediei de la Piatra Neamț

Întrebat, la România TV, dacă a luat în calcul posibilitatea de a-și prezenta demisia în contextul incendiului de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț, Ludovic Orban a răspuns: "Nu, am să vă spun sincer, pentru că nu am niciun motiv să-mi dau demisia. Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ este o chestiune care ţine de managementul unui spital şi de decizii care s-au luat legate de funcţionarea unei secţii de terapie intensivă care a fost mutată cu nici 24 de ore înainte de la etajul 3 la etajul 2. În urma acestei drame, noi am luat imediat decizii”.

Astfel, Orban a menționat faptul că imediat după incendiu a fost asigurat transportul pacienților, în siguranță, în alte secții de terapie intensivă, precum și faptul că medicul Cătălin Denciu, cel a intrat în salonul cuprins de flăcări pentru a-și salva pancienții, a fost transferat la un spital din Belgia pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

"Am declanşat acţiuni de verificare în toate spitalele, la toate secţiile de terapie intensivă, în urma acestor acţiuni de verificare va exista un plan de conformare, am prezentat în primă lectură o Ordonanţă de Urgenţă în care alocăm minim 50 de milioane de euro pentru a finanţa toate lucrările de modernizare a acestor instalaţii de alimentare”, a mai spus Ludovic Orban.

Klaus Iohannis: Guvernul Orban nu trebuie să plece acasă

Klaus Iohannis: Guvernul Orban nu trebuie să plece acasă

Și președintele Klaus Iohannis a susținut, în conferința de presă de marți seară, că Executivul Orban nu ar trebui să plece.

În condițiile în care, în 2015, Victor Ponta își dădea demisia din funcția de prim-ministru după tragedia de la Colectiv, șeful statului a fost întrebat dacă în contextul tragediei de la Piatra Neamț, este de părere că și Guvernul Orban ar trebui să plece.

”Nu, Guvernul Orban nu trebuie să plece acasă. În primul rând, este un guvern în funcție de nici un an de zile și a gestionat această criză imensă. Doi: sistemul de sănătate a fost adus în această stare și găsit, găsit fără resurse, fără rezerve, de guvernele pesediste anterioare.

Deci, nu consider că Guvernul Orban trebuie să plece acasă, dimpotrivă, Guvernul Orban și-a asumat guvernarea într-o perioadă când toți ceilalți au preferat să stea deoparte și să comenteze. Asta într-o pandemie nu face bine. Iar această tragedie de la Piatra Neamț ne arată încă o dată, ceea ce am spus demult, felul în care PSD a tratat sistemul de sănătate, a dus aproape la falimentul acestui sistem”, a răspuns Klaus Iohannis.