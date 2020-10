Ludovic Orban, întrebat dacă se ia în calcul varianta unui lockdown în România: Obiectivul nostru este ca oamenii să ducă o viață cât mai normală (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că obiectivul autorităților din România este ca oamenii să reușească să ducă o viață cât mai apropiată de normal, în contextul pandemiei de coronavirus. Șeful Guvernului a făcut această precizare, întrebat dacă sunt luate în calcul măsuri drastice de închidere a activităților și de limitare a deplasărilor, cum au fost impuse, de exemplu, în Israel.

”În Israel a fost lockdown aproape total. Obiectivul nostru este ca oamenii să ducă o viață cât mai normală, economia să funcționeze la parametri obișnuiți, toate activitățile, în măsura în care este posibil, să se desfășoare astfel încât viața omului să fie cât mai puțin afectată de epidemie. Putem să atingem aceste obiective doar dacă avem cooperarea societății, în ansamblul său, a tuturor companiilor, instituțiilor, a tuturor formatorilor de opinie, mass-media, primarilor proaspăt aleși. Repectarea normelor de protecție sanitară este aceea care poate să permită derularea unei vieți normale fără ca virusul să atingă nivele care să ne impună să luăm decizii restrictive. (...) Noi am preferat o abordare locală, care să țină cont de nivelul de răspândire a virusului în comunități. Măsurile sunt luate în comunități locale”, a spus Ludovic Orban.

Premierul a vorbit și despre modul în care se face raportarea noilor infectări cu coronavirus.

”E un mod standardizat realizat de țările europene. Avem niște restrângeri generate de datele personale, dar comunicăm în standardele care se comunică la nivel european”, a precizat Orban.

Referindu-se la pragurile privind rata de incidență a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori, în funcție de care autoritățile pot impune noi restricții, premierul a spus: "Ăsta e sistemul de evaluare, se cumulează cazurile din ultimele 14 zile pentru a stabili rata de răspândire în comunitate aa virusului. Este un sistem pe care nu-l folosim numai noi. Sigur, fiecare țară a folosit diferite praguri. Noi am folosit pragul 1 la mie, 1,5 la mie, 3 la mie, evident, pe baza evaluărilor făcute de specialiștii epidemiologi, infecționiști. Ei au propus aceste praguri pe care noi le implementăm și pentru fiecare depășire de prag luăm un anumit set de măsuri".

