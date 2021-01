Ludovic Orban, la ceremonia de Ziua Unirii Principatelor Române: Acest act istoric nu este Mica Unire, ci Prima Unire, fără de care România nu ar fi putut să ajungă în fruntalii sale

Fostul premier Ludovic Orban a ținut un scurt discurs, duminică cu ocazia celebrării a 162 de ani de la Unirea prinicpatelor Române. Acualul președinte al Camerei Deputaților a fost prezent la ceremonia desfășurată la Focșani.

"E o onoare pentru mine să fiu prezent la sărbătorirea Unirii care a fost realizată în urmă cu 162 de ani. A fost un gest politic realizat de patrioți, de oameni cu un curaj remarcabil și mai ales de oameni politici, care au fructificat la maximum oportunitățile conferite de Tratative de Pace de după Războ9iul Crimeei si care și care au găsit soluția să nu facă două Principate unite ci să construiască o Românie. Acest lucru a fost realizat în primul rând cu spri8jinul oamenilor. Să nu uităm ca în Moldova, prima alegare a fost viciată de acte grave de corupție și de descurajarea Partidei Unioniste.

Pe 24 ianuarie, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza în adunarea de la București a fost făcută sub presiunea oamenilor, susținători ai Unirii care au determinat decizia de alegere a lui Cuza.

În general, unii se referă la acest act istoric ca la Mica Unire. Nu este Mica Unire, ci Prima Unire, fără de care România nu ar fi putut devină România Mare și să ajungă în fruntaliile sale firești.", a declarat Orban.

”Din păcate, 30 de ani, Moldova a fost ocolită de marile investiţii. Primii kilometri de autostradă au fost daţi în circulaţie abia anul trecut, este vorba despre cei 17 km de autostradă de pe Centura Bacău. Trebuie să desăvârşim Unirea prin a da Moldovei ceea ce merită o infrastructură de transport care să asigure conectarea la toate coridoarele de transport european, astfel încât dezvoltarea economică să aibă o bază solidă, iar investiţiile să treacă Carpaţii”, a mai afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Au divorţat imediat după ce ea i-a trimis poza asta pe Whatsapp! Are ochi de detectiv cine vede de ce