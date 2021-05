Ludovic Orban: La fiecare palmă pe care am primit-o, am întors şi celălalt obraz. Am susţinut în funcţii publice sau de conducere oameni care n-au fost cu mine (VIDEO)

Ludovic Orban a vorbit despre trădare în cadrul discursului de la Consiliul Național al PNL. Aceasta a spus că niciodată nu a ținut cont de faptul că a fost "lovit" de oamenii din jurul lui, ci a întors mereu și celălalt obraz și chiar i-a susținut mai apoi în funcții publice sau de conducere.

„Candidatura la PNL este o decizie pe care am luat-o greu. De-a lungul celor 4 ani, sunt mulți care n-au fost cu mine, au fost contra mea, care au avut alte păreri şi care de multe ori au luat decizii sau au influenţat comunicarea publică cu efecte negative asupra PNL. La fiecare palmă peste obraz pe care am primit-o, am întors şi celălalt obraz. Oameni care nu au fost cu mine, pe care i-am susţinut în funcţii publice sau în funcţii de conducere în continuare. Pentru că nu am ţinut cont de un factor subiectiv, dacă cineva e sau nu e cu mine. Am făcut lucrul ăsta din nou. Vreau să vă explic de ce. Pentru că noi toţi suntem PNL”, a spus Ludovic Orban.