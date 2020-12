Ludovic Orban, la inaugurarea stadionului Arcul de Triumf: Va fi un stadion dedicat practicării rugby-ului. Sper să vedem cât mai curând acest stadion cu spectatori (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a participat vineri seară la recepția proiectului de investiții ”Stadionul Arcul de Triumf”, realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții. Șeful Guvernului a vorbit, în discursul său, despre faptul că nu este vorba despre un simplu stadion, ci despre un întreg complex de recuperare destinat sportivilor.

”Mă bucur să fiu prezent la inaugurarea, practic, a unui nou stadion pentru București. Nu e pentru cine se pregătește, ci este pentru cine se califică. Acest stadion, deși este construit ca să fie stadion de antrenament pentru Campionatul European de Fotbal, va fi de fapt templul rugby-ului românesc, va fi un stadion dedicat practicării rugby-ului și sperăm să găzduiască Campionatul Mondial de rugby de tineret, în 2022”, a declarat Ludovic Orban.

Referindu-se la dotările acestui centru, șeful Guvernului și-a exprimat speranța ca stadionul Arcul de Triumf să găzduiască spectatori cât mai curând.

”Stadionul are specificitatea că nu este doar un stadion, ci este practic primul centru complex de recuperare, un centru de recuperare care folosește tipuri de terapii de toate felurile, practic toate tehnicile de terapie pentru recuperarea sportivilor. De asemenea, are un aparat de evaluare a stării de sănătate a sportivilor, ultimul răcnet. Doresc echipei naționale de rugby multe succese pe acest stadion. Să vedem cât mai curând acest stadion cu spectatori care să susțină performanțele sportului românesc”, a mai spus Ludovic Orban.

