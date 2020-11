Ludovic Orban, la lansarea primului lot de produse imunostimulatoare OROSTIM – HV: Este rezultatul unei munci asidue. Institutul Cantacuzino, fundamental în cercetarea medicală românească

Premierul Ludovic Orban a participat, luni seară, la Institutul Cantacuzino la lansarea pe piață a primului lot de produse imunostimulatoare OROSTIM – HV.

”Este rezultatul unei munci asidue. Eu nu am niciun merit, are Ministerul Apărării Naționale pentru că a finanțat toată cercetarea pentru a putea scoate pe piață un produs extrem de util care poate fi folosit pentru reglarea cantității de antiocorpi din organism și întărește imunitate organisumului.

Am revizitat laboratorul de testare a Institutului care a fost dotat cu un extractor automat care a crescut capacitatea de testare semnificativ. Poate face 1200 de teste pe zi.

Pentru noi, Institutul Cantacuzino reprezintă o instituție fundamentală în cercetarea medicală românească, pe care o vom sprijini, pentru care vom încerca să asigurăm finanțări serioase”, a spus Ludovic Orban.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.