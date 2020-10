Ludovic Orban, la Ministerul Educației: Procesul de achiziţie de tablete continuă la toate nivelurile (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, într-o conferință de presă, la Ministerul Educației, că procesul achziției de tablete pentru elevi continuă atât la nivelul Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), cât şi al inspectoratelor şcolare şi administraţiilor locale.

Întrebat dacă în cazul în care s-ar pune problema închiderii școlilor, autoritățile sunt pregătite să facă față organizării cursurilor exclusiv online, premierul a răspuns: "Deja există o pregătire pentru că în foarte multe judeţe se face fie în clasă, fie în sistem mixt, hibrid, fie sunt câteva sute de şcoli în care predarea se face în exclusivitate online. Procesul de achiziţie de tablete continuă la toate nivelurile, şi la nivelul ONAC-ului şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi la nivelul administraţiilor locale, vom adapta ghidul solicitantului astfel încât, fiind o cerere mai mare decât oferta, vom verifica nivelul maxim al preţului de la 200 de euro la 250 de euro cel mai probabil. De asemenea, vom ţine cont de caracteristicile tehnice care sunt necesare astfel încât să nu impunem caracteristici tehnice nenecesare pentru desfăşurarea învăţământului online".

În acest context, premierul a precizat că a cerut inspectoratelor şcolare să contacteze inclusiv firme specializate în domeniu care să poată pune la dispoziție tablete sau laptopuri care să poată fi folosite de elevi pentru cursurile online.

"Am solicitat inspectoratelor să fie active, să găsească soluţii, să identifice, inclusiv să ia legătura cu firme care au activitatea în domeniu, care pot să pună la dispoziţie eventuale tablete sau laptopuri sau mijloace de comunicare prin care să se poată permite accesul elevilor. De asemenea, ştiţi că avem şi programul de creştere a numărului de şcoli care sunt conectate la internet. De asemenea, programul de creştere a acoperirii în localităţi în care nu există acoperire. Suntem într-un proces de reducere la maximum posibil a numărului de copii care să nu poată să participe la procesul educaţional din motive legate de faptul că nu au tabletă sau nu au acces la internet", a mai spus Ludovic Orban.

