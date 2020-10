Ludovic Orban, la preluarea mandatului de primar de către Nicușor Dan: Prezența mea aici este o garanție a faptului că în calitate de premier voi sprijini toate proiectele (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la evenimentul prin care Nicușor Dan a fost învestit oficial în funcția de primar general al Capitalei, că în calitate de șef al Executivului va sprijini toate proiectele noului edil care țin de zona guvernamentală

”A fost o campanie în care cu bun simț am reușit să repurtăm această victorie în beneficiul Bucurestiului. Vă felicit și vă doresc un mandat încununat de realizări cât mai multe.

Trebuie să punem în prim-plan interesul bucureștenilor. Să sprijiniți proiectele bune care vin să crească calitatea serviciilor și să creeze oportunități peentru fiecare bucureștean.

Prezența mea aici este o garanție a faptului că în calitate de premier voi sprijini toate proiectele primarului Nicușor Dan și vom duce la bun sfârșit proiecte care țin de zona guvernamentală și creează beneficii pentru București”, a spus Ludovic Orban.

Totodată, premierul a precizat că așteaptă un audit serios privind Primăria Generală.

”Pe analizele noastre situația financiară de la Primărie este foarte proastă. Vă invit, domnule primar, să spuneți adevărul”, a mai declarat Ludovic Orban.

