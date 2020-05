Premierul Ludovic Orban a participat, luni, la semnarea contractului pentru execuția Secțiunii 5 - Curtea de Argeș - Pitești din Autostrada Sibiu-Pitești. În acest context, șeful Guvernului a amintit că studiul de fezabilitate pentru tronsonul Sibiu-Pitești a fost încheiat încă din anul 2008, atunci când el ocupa funcția de ministru al Transporturilor.

”Am fost un an și câteva luni ministrul Transporturilor. La începutul lunii mai 2007, am fost prezent la lucrările autostrăzii de centură a Piteștiului și după discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, am anunțat împreună că vom finaliza restul de lucrări de aproape 47%, în șase luni, restul de 53% efectuându-se într-o perioadă de doi ani și zece luni. Peste șase luni am inaugurat tronsonul de autostradă de centură. De asemenea, studiul de fezabilitate pe tronsonul Sibiu-Pitești a fost finalizat în 2008.

Astăzi suntem în mai 2020 și deși atunci era documentația tehnoci-economică finalizată, erau pregătite documentațiile de licitație pentru selectarea consultantului tehnic, financiar și juridic, din 2008, de când am plecat din fruntea Ministerului Transporturilor, nu s-a construit un milimetru de autostradă între Pitești și Sibiu. Nu s-a mișcat nimic pentru o perioadă de aproape 12 ani. A trebuit să revenim noi la putere după 11 ani și câteva luni ca să se urnească acest proiect fundamental pentru România”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban: 12 luni proiectarea și patru ani execuția mi se pare o perioadă de timp mult prea lungă

Premierul a explicat că acest proiect de infrastructură este important din mai multe puncte de vedere.

”Este fundamental din mai multe perspective. În primul rând, pentru închiderea coridorului 4 paneuropen, care face legătura între Portul Constanța și granița de vest, legătura cu infrastructura de transport europeană. Noi trebuia să închidem legăturile pe rutier, pe feroviar și pe fluvial între Portul Constanța și restul Europei cu mult înainte. Nici astăzi n-am închis această legătură care poate să pună în valoare oportunitatea extraordinară pe care o are România, și anume cea de poartă de intrare și ieșire din Europa. (...)

Dacă realizăm aceste lucruri într-un ritm cât se poate de rapid, putem să generăm un potențial de dezvoltare pentru România extrem de important. (...)

O să aplaud dacă acest contract va fi finalizat în cele mai bune condiții, de preferință înaintea termenelor care sunt stabilite acolo. După mine, 12 luni proiectarea și patru ani execuția mi se pare o perioadă de timp mult prea lungă”, a mai spus Ludovic Orban.

CNAIR a demarat o licitație pentru drumul care va lega Autostrada Sibiu - Pitești de Râmnicu Vâlcea

La finalul lunii martie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deschis o licitație cu privire la drumul care va conecta Autostrada Sibiu - Pitești de orașul Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre un contract cu o valoare cuprinsă între 3,7 și 4,4 milioane de lei, fără TVA și cu durata sa este de 18 luni.

Conform datelor de pe platforma de achziții publice, termenul limită de depunere a ofertelor este 26 mai 2020.

Ludovic Orban: În ianuarie 2021 începe licitația pentru atribuirea lucrărilor pe tronsonul Târgu Mureș – Târgu Neamț

Premierul Ludovic Orban a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, în contextul unei vizite la Târgu Mureș, că de la 1 ianuarie 2021, Guvernul va demara licitația pentru atribuirea lucrărilor pe tronsonul Târgu Mureș - Târgu Neamț din Autostrada Unirii.

”Este un traseu dificil, având în vedere că traversează munții. Obiectivul nostru este să aprobăm indicatorii tehnico-economici până la sfârșitul anului. Ne dorim să semnăm contractul cât mai repede. De la 1 ianuarie, vom da drumul la licitație, pentru a angaja constructorul care va realiza acest tronson. Pentru celelalte tronsoane, Iași, și Iași – Ungheni, vom demara licitația pentru Studii de Fezabilitate și Proiect Tehnic, astfel încât să meragă mai repede partea de contractare a lucrărilor de execuție”, a declarat Ludovic Orban.