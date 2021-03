Ludovic Orban: Ne confruntăm cu al treilea val, cu o creștere a numărului de cazuri. Ministerul Sănătății trebuie să dispună măsurile pentru a crește numărul de locuri la ATI (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, într-o conferință de presă, despre criza de locuri din secțiile de terapie intensivă destinate pacienților cu COVID-19. ”Ministerul Sănătății trebuie să dispună măsurile pentru a crește numărul de locuri”, a declarat Ludovic Orban. De altfel, luni dimineață, la Ministerul Sănătății a avut loc o ședință cu reprezentanții unităților medicale din București, cu cei ai DSP și DSU chiar cu privire la gestionarea acestei crize.

Ludovic Orban, despre numărul insuficient de locuri la terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19

”În perioada în care am fost premier, am urmărit în mod constant creșterea numărului de paturi, nu numai pentru terapie intensivă, ci și pentru bolnavii cu forme intermediare. Cred că acest lucru trebuie să stea și în atenția Guvernului. Vedem că ne confruntăm cu al treilea val, cu o creștere a numărului de cazuri, vedem că a crescut numărul de cetățeni români care necesită tratarea în secțiie de terapie intensivă și, evident, Ministerul Sănătății trebuie să dispună măsurile pentru a crește numărul de locuri astfel încât să facem față nevoii de tratare a persoanelor care necesită tratarea în secțiile de terapie intensivă.

Pe parcursul întregului an, nu numai că am solicitat spitalelor creșterea, dar am sprijinit cu fonduri europene și fonduri naționale dotări, înzestrări, achiziționarea de paturi de ATI, de tehnică necesară pentru secțiile ATI. Am urmărit constant creșterea capacității de tratare și pentru a asigura personalul necesar secțiilor de terapie intensivă, am adoptat acte normative și am venit cu soluții pentru a asigura personalul.

La începutul pandemiei, nu cred că aveam disponibile mai mult de 300-400 de paturi pentru persoanele infectate cu SARS-CoV-2, iar în vârful pandemiei, când aveam peste 10.000 de cazuri/zi la jumătatea lunii noiembrie, am ajuns la peste 1.500 de paturi la ATI dedicate tratării bolnavilor”, a declarat Ludovic Orban.