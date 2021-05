Ludovic Orban: Noi organizăm vaccinarea gratuită, mai facem asta o perioadă de timp / Când s-ar putea ca românii să fie nevoiți să plătească pentru vaccinarea anti-COVID-19 (VIDEO)

Președintele PNL Ludovic Orban spune că deși nu va fi atins obiectivul de a fi vaccinate 5 milioane de persoane până la 1 iunie, totuși campania de imunizare anti-COVID-19 din România ”se derulează în condiții foarte bune”. Liderul PNL admite, însă, că în mediul rural vaccinarea se desfășoară cu dificultate și spune că în viitor, românii ar putea fi nevoiți să plătească pentru a se vaccina.

Rugat să comenteze faptul că până la 1 iunie nu va fi atinsă ținta de 5 milioane de persoane vaccinate la nivel național, Ludovic Orban a spus: ”Campania de vaccinare din România este o campanie care se derulează în condiții foarte bune. Puteți să faceți comparație cu celelalte țări europene. Noi ne-am organizat bine, am asigurat suportul logistic, încercăm să comunicăm cât mai mult, să ducem vaccinarea cât mai aproape de cetățeni, prin caravane inclusiv în mediul rural. Da, este adevărat că în mediul rural e o rată de vaccinare mai mică. Ne așteptam să existe. Pentru a crește rata de vaccinare, e nevoie și de implicarea primarilor, a preoților, a medicilor de familie, a asistenților, în general, a persoanelor care au influență la nivelul comunităților locale pentru a-i convinge pe oameni să se vaccineze.

În ceea ce privește organizarea efectivă, sigur că (...) e nevoie de o coordonare foarte bună. Am înțeles că și prefecturile se implică foarte atent. Noi am solicitat primarilor liberali să se implice în prima linie în campania de convingere a populației. Le-aș da și un mesaj celor în vârstă care încă mai au retincențe: că până acum peste 4 milioane de români s-au vaccinat și nu au existat contrareacții, nu există niciun risc. Poate o să-i stimuleze dacă vor să se ducă la nunta nepotului sau nepoatei sau a copilului sau dacă vor să-i protejeze pe nepoți care vor veni în vacanța de vară. E bine să se vaccineze”.

