Ludovic Orban nu este infectat cu coronavirus: Rezultatul testului pentru COVID-19, negativ

Premierul Ludovic Orban are un rezultat negativ la testul pentru coronavirus, anunță reprezentanții Guvernului. Prim-ministrul va rămâne în carantină până joi, 8 octombrie, din motive de precauție.

”Rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19) în cazul prim-ministrului Ludovic Orban este negativ. Menționăm faptul că testul a fost realizat la cerere, preventiv, premierul nefiind încadrat într-o definiție de caz întrucât nu este considerat contact direct al unei persoane diagnosticate pozitiv”, anunță Guvernul.

Premierul rămâne în carantină până pe 8 octombrie

Reprezentanții Executivului mai menționează că Orban va continua să stea în carantină până la data de 8 octombrie, urmând a-și desfășura activitatea în acest mod, fără a se întâlni cu alte persoane. Totodată, șeful Guvernului va fi testat din nou, joi, pentru infecția cu noul coronavirus.

”Din motive de precauție, Ludovic Orban va rămâne în carantină până joi, 8 octombrie a.c., de unde își va exercita atribuțiile funcției de prim-ministru și își va desfășura activitatea fără interacțiune fizică cu alte persoane. În cursul zilei de joi premierul va efectua un nou test, la distanță de 10 zile de la prezența în platoul TV în care s-a aflat o persoană care, în cursul zilei de duminică, a fost confirmată pozitiv la testul pentru noul coronavirus”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Ludovic Orban a solicitat să fie testat pentru infecția cu noul coronavirus după ce, săptămâna trecută, s-a aflat în același platou de televiziune cu o persoană care a fost confirmată cu COVID-19. Premierul nu a prezentat simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2. Cu toate acestea, Orban a intrat în carantină și și-a suspendat participarea la evenimentele programate pentru ziua de luni.

Și primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, s-a testat pentru COVID-19 și s-a autoizolat a aflat „că este posibil să fi fost expus contactării virusului”.

„Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor tv, am purtat permanent mască și militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii. Revin curând - cu vești bune, sper”, a scris Nicușor Dan, luni, pe Facebook.

Aceleași măsuri au fost luate și de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

1 din 4 români testați în ultimele 24 de ore, infectați cu coronavirus

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni 1.591 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, la 6.537 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Astfel, numărul îmbolnăvirilor confirmate de la debutul pandemiei a ajuns la 137.491. Până astăzi, 5.048 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, 45 dintre acestea în ultima zi.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.001. Dintre acestea, 592 sunt internate la ATI.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 249 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

De la începutul pandemiei și până în prezent, în România, au fost prelucrate 2.516.746 de teste. Dintre acestea 6.537 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.454 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.083 la cerere.

În baza datelor din ultimele 24 de ore, rata de pozitivare este de 24,34%. Asta înseamnă aproximativ 1 din 4 români testați infectați cu SARS-COV-2.