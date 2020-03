Ludovic Orban: Nu putem restrânge dreputul românilor de a reveni în țară, dar dacă se întorc, vor intra în carantină sau izolare (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat în conferința de presă de duminică seara, că se poate interzice dreptul românilor din străinătate de a se întoarce acasă. Însă toți cei care se întorc din zonele grav afectate de noul coronavirus vor intra automat în carantină sau în izolare la domiciliu.

„A existat o mare presiune să închidem granițele. Am dat un răspuns legal: nu le putem închide pentru că am forța românii din străinătate să nu mai poată veni acasă. În funcție de țara sau zona dinc are vin, odată cu venirea în țară vor fi supuși acestei restricții, pentru că există riscul să fie purtători. Am făcut-o ca să îi protejăm: să intre în carantină, dacă vin din zone carantinate, sau în izolare la domiciliu.

Dacă ai cea mai mică suspiciune că ai putea fi contaminat, e un act de responsabilitate să te izolezi, să eviți contactele pentru că riști să transmiți virusul. Dacă ai suspiciuni și mergi în comunitate, transmiți prin strănut, tuse e ca și cum ai trage cu pistolul în ceilalți. Trebuie responsabilitate”, a declarat Orban.

Premierul a avut un mesaj clar pentru conaționalii care se întorc în țară.

”Le transmit românilor din străinătate că nu le vom restrânge accesul în țară, dar dacă vin din zone afectate există aceste obligații.

Transportăm pe calea aerului cu aeronave ale statului doar pe cei care nu se pot întoarce, cazuri speciale în care putem interveni pentru un număr restrâns”, a mai spus Ludovic Orban.