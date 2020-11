Ludovic Orban: ”Nu sunt închise terasele. Noi știm foarte bine că foarte multe așa-zis terase au devenit spații închise” / Ce măsuri pregătește Guvernul pentru sprijinirea industriei HoReCa (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a făcut, luni, noi precizări cu privire la restricțiile care au intrat în vigoare în România, impuse cu scopul de a limita răspândirea noului coronavirus. Referindu-se la situația teraselor, premierul a precizat că autoritățile au venit cu clarificări pentru că ”multe așa-zis terase au devenit spații închise prin realizarea de pereți din diferite materiale”.

Ludovic Orban: Nu sunt închise terasele. Noi am aplicat în Hotărârea de Guvern reglementarea legală din Legea fumatului care stabilește ce înseamnă terasă

”Nu sunt închise terasele. E o mare diferență. Noi am aplicat în Hotărârea de Guvern reglementarea legală din Legea fumatului care stabilește ce înseamnă terasă. Noi știm foarte bine că foarte multe așa-zis terase au devenit spații închise prin realizarea de pereți din diferite materiale, și practic în unele așa-zse terase nu mai există nicio deosebire față de spațiile închise. Noi nu am făcut altceva decât să clarificăm, în baza prevederilor legale, ce înseamnă terasă, spațiul deschis și spațiu închis”, a declarat Orban.

Ludovic Orban, despre măsurile de sprijin pentru industria ospitalității pe care le pregătește Guvernul

Întrebat dacă Guvernul pregătește vreo măsură de sprijin a industriei HoReCa, premierul a răspuns: ”Sigur că da. Pe lângă măsurile pe care le-am adoptat, care nu au fost puține – vă readuc aminte că i-am scutit de plata impozitului specific, am emis Ordonanță de Guvern prin care am permis autorităților locale reducerea cu 50% a impozitului pe clădire și scutirea de la plata taxei pe ocuparea domeniului public, am pus în mișcare granturi pentru capital de lucru pentru acele activități economice care au fost afectate de pandemie, printre care și HoReCa – pe lângă astea, în discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții asociațiilor din industria ospitalității, am discutat de o schemă de ajutor de stat, care a fost utilizată în câteva țări europene. Este o schemă pron care se compensează un procent de 20% din scăderea cifrei de afaceri pe 2020, raportat la 2019. Va trebui să solicităm aprobarea Comisiei Europene pentru că orice schemă de ajutor de stat trebuie aprobată la nivel european și va fi, probabil, mai simplu de aprobat din partea Comisiei Europene pentru că dacă s-a aprobat în alte țări astfel de scheme, cel mai probabil, o să ne aprobe și nouă”.

De asemenea, întrebat dacă este luat în calcul un orizont de timp până la care va fi luată această măsură, Ludovic Orban a precizat: „Am format o echipă de lucru, care lucrează la schema de ajutor de stat, care e aproape finalizată. Sper ca până la sfârșitul săptămânii să putem finaliza și aproba schema, astfel încât săptămâna viitoare să o trimitem la Comisia Europeană și imediat ce obținem aprobarea, să adoptăm Ordonanța de Urgență pentru a pune în aplicare această schemă”.

