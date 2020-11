Ludovic Orban: „Obiectivul nostru este ca săptămâna viitoare să intre în funcțiune încă 280 de locuri noi în secțiile ATI"

În ciuda noilor măsuri anti-COVID-19, cifrele pandemiei sunt în continuare îngrijorătoare. Spitalele sunt turate la maximum, secțiile de ATI pline, iar medicii se plâng că personalul este insuficient. În acest context, Guvernul a anunțat noi măsuri.

Până săptămâna viitoare, 280 de noi locuri vor fi create la secțiile de anestezie și terapie intensivă (ATI), a transmis premierul Ludovic Orban la Suceava, în cursul zilei de vineri, 20 noiembrie.

„Noi creştem numărul de locuri în secţiile de terapie intensivă. Ministrul Tătaru (n.r.- ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru) a emis un ordin în cursul acestei săptămâni prin care a inclus noi spitale sau a dezvoltat secţii în spitale care deja funcţionau ca spitale de suport COVID. Obiectivul nostru este ca săptămâna viitoare să intre în funcţiune încă 280 de locuri noi în secţiile de terapie intensivă", a declarat Ludovic Orban.

Anunțul lui Nelu Tătaru, confirmat de către Ludovic Orban

Premierul a confirmat astfel informația transmisă de către Nelu Tătaru în cursul zilei de miercuri.

„În ultimele 3 zile am făcut o evaluare la nivel naţional şi în Bucureşti a situaţiei evoluţiei pandemiei şi am căutat suplimentarea paturilor de terapie intensivă la nivel naţional şi în Bucureşti. Astăzi am introdus în ordinul 555/2020 încă 24 de unităţi medicale, de spitale, în totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmând ca în 7 până la 21 de zile să operaţionalizăm 280 de paturi de terapie intensivă", a transmis Nelu Tătaru.