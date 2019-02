Ludovic Orban: Obsesia lui Dragnea e să pună mâna pe justiție. Perspectiva că va trebui să fie condamnat și închis îl face să-și piardă mințile (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, l-a acuzat pe Liviu Dragnea că vrea să pună mâna pe justiție și pe toate instituțiile statului, referindu-se la recenta ordonanță de urgență, adoptată de Guvern, prin care au fost modificate legile justiției.

”Obiectivul fundamental al lui Dragnea este să pună mâna pe toate instituțiile din România, în mod evident și pe Parchetul general și pe DNA, ca să controleze procurorii, să folosească aceste instituții împotriva adversarilor, ca să nu mai trebuiască să dea seamă pentru furăciunile pe care le fac, să nu mai îndrăznească niciun procuror să se lege de ei în cazul în care identifică posibile infracțiuni. (...)

Încă de la început ne-am manifestat foarte vehement împotriva Secției speciale de investigare a magistraților, spunând foarte clar că această secție nu este altceva decât un instrument prin care urmează să fie timorați, intimidați, amenințați și pedepsiți magistrații, procurorii, în special, care îndrăznesc să le facă dosare potentaților zilei.

Dragnea vrea să pună mâna pe justiție, e unicul lui obiectiv, e obsesia lui și probabil are și o teamă de pușcărie, că perspectiva că va trebui să fie condamnat și să fie închis îl face să-și piardă mințile”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

