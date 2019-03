Ludovic Orban critică `ordonanța lăcomiei`: Este o aberație de la cap la coadă, o OUG a prostiei și a habarnismului guvernamental (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a criticat dur Ordonanța de Urgență 114, cunoscută drept ”ordonanța lăcomiei”, precizând că aceasta va avea consecințe greu de reparat.

”Este ordonanța prostiei și a habarnismului guvernamental. (...) Ordonanța este o aberație de la cap la coadă și nu face altceva decât să genereze efecte și, din păcate, a generat deja consecințe care sunt foarte greu de reparat. Companiile au încheiat contractele de furnizare a energiei elctrice și majoritatea companiilor încheie contracte anuale. Creșterea tarifului la energie elctrică față de anul trecut este între 30 și 45%. Pe astea o să le plătească cetățeanul.

De când a venit PSD la guvernare, factura la energie electrică a crescut cu 28%, factura la gazul natural a crescut cu aproape 30%, prețul la motorină a crescut cu aproape 40%”, a spus Orban, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

Liberalul susține că aplicarea acestei Ordonanțe ar putea duce la închiderea multor firme din România.

”Consecințele sunt dramatice. Din păcate, e posibil ca multe companii să nu poată să facă față acestei creșteri pentru că ei au limită în ceea ce privește posibilitatea lor de a crește prețului pentru produsul sau pentru serviciul pe care îl furnizează. Atunci când au o structură a costului care presupune costuri foarte mari la energie, e posibil ca această creștere a costului energiei să îi facă necompetitivi și, până la urmă, să ducă la închiderea foarte multor firme”, a mai spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.