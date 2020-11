Ludovic Orban: Până la o reducere semnificativă a numărului de infectări zilnice, învățământul se desfășoară online

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seară că școlile vor continua să funcționeze în sistem online până în momentul în care numărul cazurilor de infectare cu coronavirus va scădea semnificativ.

Ludovic Orban spune că școlile nu se vor redeschide decât atunci când numărul cazurilor de COVID-19 va scădea semnificativ

”Până la o reducere semnificativă a numărului de infectări zilnice, învățământul se desfășoară online. Am fost criticați grav, prima oară că am deschis școlile în data de 14 septembrie, și după aia că am suspendat cursurile în clasă și am stabilit că se fac online. Mai mult, ne-a fost dat exemplul țărilor care au păstrat școlile deschise. Aproape toate școlile care păstraseră învățământul în clasă, între timp au suspendat cursurile. În Franța au fost proteste pentru a se organiza învățământul online”, a declarat Ludovic Orban, la România TV.

Premierul a explicat că măsura închiderii școlilor a fost luată pentru a reduce aglomerația și pentru a-i proteja pe părinți, bunici, precum și pe cadrele didactice de posibile infectări. Asta pentru că deși copiii nu sunt predispuși să dezvolte forme grave ale COVID-19, ei pot duce virusul în familie.

”Sunt măsuri care au fost luate pentru că populația de vârstă școlară, liceenii, cei care sunt în clasele primare, în învățământul gimnazial nu dezvoltă forme severe și de regulă sunt asimptomatici. Problema pe care o generează funcționarea școlilor nu trebuie privită strict din perspectiva riscului din școală. În școală, riscul de transmitere a virusului este mai mic decât în alte ocazii. Problema este că funcționarea școlilor presupune creșterea aglomerației, grupuri de părinți, de bunici care își duc copii la școală, care interacționează între ei. De asemenea, sunt o serie de alte activități legate de mersul la școală care cresc riscul de transmitere. Și pentru a-i proteja pe copii, și pentru a-i proteja pe profesori, pe învățători, și pentru a-i proteja pe prăinți și pe bunici, este mai bine să fie suspendate cursurile”, a mai spus prim-ministrul.

Ludovic Orban: Am crescut numărul școlilor conectate la internet cu peste 3.000. Nu poți să creezi diferențieri, adică să-i aduci la școală pe copii acolo unde nu există internet

Întrebat ce se întâmplă cu elevii din zone izolate ale țării, acolo unde nu există conexiune la internet, premierul a răspuns: ”Am crescut numărul școlilor conectate la internet cu peste 3.000. Am distribuit un număr impresionant de tablete. Am avut N întâlniri cu operatorii de telefonie mobilă, să mărească suprafața care este conectată la internet. Am făcut progrese foarte mari. Sigur că nu există, la ora actuală, posibilitatea de conectare la internet a tuturor copiilor. (...) Numărul (copiilor care nu au acces la internet – n.r.) s-a redus constant în perioada aceasta. Nu poți să creezi diferențieri, adică să-i aduci la școală pe copii acolo unde nu există internet. Nu poți pentru că creezi un alt tip de discriminare. Evident că vom găsi soluții de a asigura dreptul la educație al acestor copii. Această perioadă de suspendare a cursurilor nu va fi o perioadă foarte lungă. Vine vaccinul, sperăm să scadă din intensitate al doilea val, care practic, a aruncat în aer numărul infectărilor în majoritatea statelor”.

De asemenea, întrebat ce înseamnă, concret, că aceste condiții epidemiologice vor permite reluarea cursurilor, Ludovic Orban a răspuns: "Trebuie să existe o reducere semnificativă a numărului de cazuri, să existe un trend descendent consolidat, să coborâm sub un anumit număr de cazuri".