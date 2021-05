Ludovic Orban: Părerea mea e că putem vorbi de relaxări de la 1 iunie. Dacă nu vor fi 5 milioane de persoane vaccinate, vor fi 4,6 milioane. Se simte că în mediul rural e o apetență mai mică pentru vaccinare (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că se poate vorbi în continuare despre noi relaxări chiar dacă la 1 iunie nu va fi atinsă tința de 5 milioane de persoane vaccinate. ”Dacă nu vor fi 5 milioane, vor fi 4,6 milioane”, spune Ludovic Orban, care a insistat asupra necesitării ca vaccinarea să se îndrepte mai mult către locuitorii din mediul rural.

Întrebat, miercuri seară, dacă se mai poate discuta despre noi relaxări de la începutul lunii iunie dacă nu se va ajunge la pragul de 5 milioane de persoane imunizate, liderul liberal a răspuns: ”Părerea mea e că putem vorbi de relaxări. De altfel, domnul prim-ministru și domnul președinte au și vorbit de o relaxare graduală astfel încât să revenim cât mai rapid la realitate. Depinde de vaccinare, dar depinde și de măsura în care oamenii continuă să se protejeze, chiar dacă nu sunt vaccinați, pentru că indicatorul de bază este incidența, numărul de infectări pe zi, iar aici eu zic că lucrurile se îndreaptă spre o direcție bună și cred că dacă mergem pe acest trend, putem, cu adevărat, să revenim la o viață normală.

Dacă nu vor fi 5 milioane, vor fi 4,6 milioane. Acum, nu o să apucăm să taxăm pentru că nu am atins 5 milioane. E vorba și de o îmbunătățire permanentă a campaniei de vaccinare. Se simte că în mediul rural e o apetență mai mică pentru vaccinare. Sigur, acolo și riscul de îmbolnăvire e un pic mai mic, dar este necesar și acolo, și deja sunt caranvane mobile care se deplasează în mediul rural. Noi am hotărât să cerem tuturor primarilor liberali să se implice activ în campania de vaccinare în convingerea cetățenilor din localitățile pe care le conduc să se vaccineze”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.