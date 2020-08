Ludovic Orban: Parlamentarii PNL nu vor gira moțiunea de cenzură care este în afara cadrului constituțional (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că parlamentarii PNL nu vor gira moțiunea de cenzură depusă de PSD și nu vor intra în sală pentru a vota pentru că sunt de părere că aceasta nu este una constituțională.

Iată mai jos, principalele declarații ale premierului:

Despre moțiunea de cenzură: Din ce am simțit, cei de la PSD vor să treacă această moțiune, dar nu ar fi vrut, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie. PSD și-a dovedit încă o dată ”originalitatea”. În 30 de ani, pentru prima dată au pus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Din punctul nostru de vedere, această moțiune este în afara cadrului constituțional. Parlamentarii PNL nu vor gira această moțiune de cenzură care este în afara cadrului constituțional și pentru care PSD nici nu a catadicsit să amâne dezbaterea până se pronunță Curtea Constituțională.

Este o poțiune de cianură, cum am intitulat-o, pe care o administrează PSD unei Românii care are nevoie de stabilitate. PSD demonstrează o dată în plus că nu înțelege care sunt nevoile reale ale României și încearcă să arunce țara în haos.

Despre respingerea în Parlament a OUG privind alocațiile: Și aici este o lipsă totală de rezonabilitate. Noi am hotărât că vrem să aplicăm legea, numai că o aplicăm într-o creștere graduală, în cinci etape. Au impus respingerea acestei ordonanțe. Sigur că o atacăm la CCR, noi trebuie să veghem la echilibru în materie de resurse bugetare, să nu ducem deficitul într-o zonă care să ne creeze dezavantaje economice pe termen mediu și lung. Cu toate astea, noi creștem alocațiile și pensiile. În Germania au crescut pensiile, dar au crescut cu 3,..%. Noi am crescut punctul de pensie cu 14%.

Întrebat dacă este adevărat că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură: Această informație nu o poate da decât UDMR. Am avut discuții și vom avea discuții și în cursul zilei de mâine.

Noi am format o echipă de negociere și am abordat individual parlamentarii din zona PSD-ului mare și a PSD-ului mic și a câtorva mici grupări politice, trasmițându-le un mesaj foarte simplu: trebuie să țină cont de interesul României, nu pot să se asocieze unui demers care riscă să arunce România într-o stare de haos, de dezechilibru, care este profund nocivă. Avem lucruri extrem de importante de făcut: pregătirea deschiderii școlii, organizarea alegerilor locale, negocierea acordului de parteneriat cu UE privitor la bugetul Uniunii Europene pe 2021-2027, trebuie adoptat Planul național de reziliență și recuperare. Și mai avem și această bătălie extrem de grea contra epidemiei care nu respectă nicio regulă. Toate lucrurile astea au nevoie de un guvern care să aibă responsabilitate.

Dacă sunt bani pentru mărirea pensiilor și alocațiilor, cum spune PSD: Dacă noi am fi avut bani și dacă am fi avut garanția că există resurse financiare să creștem pensiile cu 40%, credeți că n-am fi făcut-o? În momentul în care crești pensia, trebuie să te angajezi că o plătești pe termen lung. Legea pensiilor prevede o recalculare a pensiilor anul viitor, care presupune o nouă creștere de pensii. Sunt anumite limite. Se poate crea un deficit care nu poate fi susținut și se va întoarce împotriva noastră. La un moment dat, vom fi retrogradați de agențiile de rating. Retrogradarea înseamnă că vom găsi bani din ce în ce mai greu și din ce în ce mai scumpi, la dobânzi din ce în ce mai mari. De asemenea, scade interesul pentru investiții în România. Am crescut pensiile cu maximul posibil, făcând evaluări extrem de serioase, uitându-ne pe prognoze. (...) PSD a guvernat pe creștere economică și nu a majorat pensiile.

Despre măsurile economice: A trebuit să adoptăm toate măsurile de sprijin pentru companii și angajați pentru a apăra locurile de muncă. La 15 august 2020, avem cu 7.400 de angajați cu contract de muncă mai mulți decât înainte de criză. Șomaj nu este cum anunță, 1 milion de șomeri. Sunt 256.000 de persoane care sunt considerate că sunt în șomaj, din care 76.000 sunt în plata indemnizației. Sunt locuri de muncă. În domeniul construcțiilor, am alocat cei mai mulți bani pentru investiții din ultimii zece ani, în perioadă de criză economică.

Suntem primul guvern care a instituit o măsură activă pentru angajarea românilor veniți din Diaspora. Noi plătim 50% din salariul mediu brut pentru trei luni, o să prelungim această măsură, pentru românii care și-au pierdut locul de muncă în Diaspora, s-au întors acasă și sunt în căutarea unui loc de muncă. Măsura funcționează și pentru tineri, și pentru cei care sunt aproape de pensie.

Am reușit să reducem inflația. 2,8% parcă e față de 4,5% cât a fost în anii anteriori. Inflația e tot o formă de taxă care a fost susținută în mod deliberat de guvernele PSD.

Despre alegerile locale și faptul că în unele orașe cei de la USR-PLUS atacă candidații PNL: Vor pierde din această atitudine. Cei care își imaginează că pot câștiga voturi atacând primarii PNL și partidul nu înțeleg că nu pot să câștige voturi de la PNL atacând PNL. Adversarul nostru este PSD, trebuie să fie mai buni decât noi în bătălia cu PSD. La ora actuală, singura forță politică care poate să câștige în bătălia cu PSD este PNL. Orice atac împotriva PNL, de fapt, face un serviciu PSD.

La Constanța, Vergil Chițac este pe primul loc, este pe trend ascendent și va câștiga. Nu pot să înțeleg această strategie (a USR-PLUS – n.r.). Este o strategie perdantă.

Guvernul a căzut pentru că am încercat să ne angajăm răspunderea pe alegerile în două tururi. Soluția ca să batem primarii PSD este concentrarea votului pe candidatul cel mai bine plasat. Asta trebuie să se întâmple peste tot.

În București, Nicușor Dan a depășit-o pe Firea și este candidatul care poate să o bată pe Firea. Acum e ușor în fața lui Firea.

Cele mai grele alegeri sunt alegerile locale. Noi ne luptăm cu 28 de baroni roșii care sunt la butoane, au armate, în Teleorman, cred că cel mai mare angajator e Direcția de Asistență Socială sau Spitalul Județean. În Vaslui, la Vrancea este la fel. Ne luptăm cu 1.600 de primari​​​​​, nu e simplu. În urbanul mic și în rural există foarte multe mijloace de influențare și de determinare a alegătorului să voteze într-un anume fel. Cei care se află la putere sunt avantajați în această bătălie.

Nu poți să ataci toată ziua, trebuie să-ți prezinți propriile proiecte.

Dacă PNL o să guverneze cu USR-PLUS după parlamentare: Cel mai probabil, o formulă de guvernare este o formulă care îți rezultă. CU PSD nu poți să guvernezi, cu PSD-ul mai mic, iar e foarte greu de guvernat. Partenerii noștri sunt cei care au fost în ultimii ani și alți posibili parteneri.

Despre Victor Ponta și o colaborare cu Pro România: Eu îmi aduc aminte de Ponta când era președintele PSD și premier în funcție. A uitat lumea de Ordinanța 55 și de multe alte lucruri și comportamente abuzive pe care le-a avut? Ei nu s-au înțeles între ei, de asta s-a apucat Ponta să-și facă partid. Eu le zic PSD-ul mare și PSD-ul mic.

Ce garanții le dă alegătorilor că se vor desfășura alegerile locale în bune condiții: Noi am stabilit câteva reguli simple. În ceea ce privește desfășurarea campaniei, am obligat candidații și susținătorii lor să poarte mască, să nu facă campanie în grupuri mari, obligația de igienizare a mâinilor, mai ales în distribuirea materialelor. De asemenea, am limitat la maximum 100 de persoane adunările publice. Participanții trebuie să păstreze distanța fizică, să poarte mască.

Dacă candidații sunt responsabili și respectă regulile, vor fi un exemplu pentru susținătorii lor și cred că asta poate să crească gradul de conformare al oamenilor.

În ceea ce privește ziua votului, asta vom reglementa în HG privvind prelungirea stării de alertă, în data de 15 septembrie.

În primul rând, solicitarea de organizare a secțiilor de votare în locuri mai spațioase, purtarea măștii, limitarea numărului de persoane care să intre simultan în secția de votare, obligativitatea dezinfecției la intrare și la ieșire.

Dacă există riscul să rămână oameni care să nu voteze: Nu cred. Vom stabili și spații de așteptare afară, cu păstrarea distanței fizice. Încercăm să fluidizăm procesul electoral, să nu apară mari aglomerații. Dacă se respectă aceste reguli, din punctul meu de vedere, riscul de transmitere a virusului în timpul campaniei și în cursul procesului electoral este minim.

Dacă alegătorii trebuie să-și dea jos masca pentru a fi identificați: Asta e principala problemă, încă ne gândim cum soluționăm această problemă. Acum e campionat de făcut buletine, sunt diferite mutări, se fac vize de flotant. A fost campionat.

Dacă PNL poate câștiga Capitala: La București s-au unit formațiunile cu cea mai mare încredere și cu cea mai mare susținere electorală. PNL și USR-PLUS beneficiază de susținerea a 53-55% dintre cetățenii municipiului București.

Despre redeschiderea restaurantelor: Noi am gândit, după încetarea stării de urgență, un plan foarte serios de relaxare, în etape, din 15 în 15 zile, deschizând întâi activitățile cu cel mai mic risc epidemiologic. Din păcate, în momentul în care urma deschiderea restaurantelor și altor activități în spații închise, am avut acea creștere.

Înainte de decizia CCR, numărul de cazuri mediu săptămânal era sub 400. La trei zile după intrarea în vigoare a legi, numărul de cazuri a crescut la peste 1.200. Este clar că pentru că nu am avut posibilitatea legală de a dispune măsuri de carantinare, izolare, tratarea în spital a persoanelor testate pozitiv și a celor de contact, n-am putut să ne luptăm.

Imediat ce a intrat legea în vigoare, autoritățile sanitare au reinstituit toate măsurile și, în ultimele patru săptămâni, avem un număr relativ constant de cazuri săptămânale, ceea ce înseamnă că am oprit creșterea numărului de infectări.

Nu am putut să deschidem restaurantele. Acum ne aflăm într-o situație specială. Trece sezonul cald, posibilitatea de a merge la terase se diminuează, e necesară această măsură pentru că altfel riscăm să distrugem complet acest sector economic. Deschiderea restaurantelor este «un must», o necesitate din punct de vedere economic pentru că altfel riscăm să-i falimentăm pe cei mai mulți dintre ei.

Luni dăm ordinul comun privind regulile care trebuie respectate.

De asemenea, pe instituțiile de cultură, lumea a fost privată de posibilitatea de a merge la film, la un concert. Omul are nevoie de cultură, de artă.

Deocamdată am păstrat până la ora 24 activitățile. E o oră rezonabilă, mai târziu se încing petrecerile și oamenii sunt predispuși să nu respecte regulile. Fac apel la respectarea regulilor pentru că orice creștere a numărului de cazuri poate duce la închiderea restaurantelor.

Despre începerea școlii și declarația pe propria răspundere care trebuie completată de părinți: E în curs de dezbatere ordinul comun, mâine, cel târziu marți, vom lua o decizie finală dacă declarația va fi obligatorie.

Dacă toți copiii vor purta mască la ore: Da. Pentru preșcolari va fi foarte greu de impus. La clasa I-IV, ciclul primar, gimnazial, liceal, vor purta. Vor exista dezinfectanți în fiecare clasă, o utilizare a spațiului astfel încât să se permită o distanță, măcar de un metru. Decizia de începere a anului școlar nu este una care ni s-a năzărit nouă, e un drept constituțional la educație al copiilor. Suntem atenți să diminuăm la maximum posibil riscul de răspândire a virusului la școală

Noi nu putem ști ce se întâmplă în fiecare școală, de aceea am creat acest mecanism. Decizia cum se va deschide școala o ia conducerea școlii. Vom permite probabil anumite flexibilități în decizie.

În toate țările, odată cu deschiderea școlii, apar situații de risc. Și noi gândim un sistem, dacă apare un caz într-o clasă, automat, pentru 14 zile suspendăm cursurile și le organizăm online pentru toată clasa respectivă. E posibilă și închiderea școlii dacă apare un anumit număr de cazuri.

Despre testarea profesorilor: Ne-am gândit la acest lucru, dar sunt aproape 300.000 de cadre didactice, în condițiile în care capacitatea de testare la nivel național e de peste 30.000 pe zi. Vom permite copiilor care au anumite boli care crează un risc suplimentar să urmărească online.

Despre achiziția de tablete: Nu vom putea achiziționa toate cele 250.000 de tablete. Achziția e la ONAC. Vom schimba conducerea. Președintele ONAC e cel pe care l-am găsit în funcție. O să achiziționăm probabil 70-80.000 de tablete.

Distribuția de măști pentru categoriile defavorizate: A început livrarea de măști cu o întârziere. Au început să vină. E un termen de livrare pentru firma respectivă. Când se îndeplinește termenul trebuie reziliat contractul și trecut la altă firmă. Distribuția se face prin primării.

Dacă se gândește să facă remaniere în Guvern: Dacă va fi necesar, voi face remanieri. Deoacamdată nu am de gând.

Despre candidatura lui Marcel Vela: Probabil și-a depus candidatura ca să-ți exprime susținerea pentru candidatul de primar. Nu se duce domnul ministrul Vela la consiliul local.