Ludovic Orban: Pe 14 septembrie va începe școala. Nu am discutat niciodată oficial despre amânarea începerii anului şcolar (VIDEO)

Premierul României Ludovic Orban a declarat, luni, că nu a fost exprimată niciodată o opinie oficială privind posibila amânare a începerii şcolii, menționând că şcoala va începe pe 14 septembrie, în funcţie de scenariile prezentate de Ministerul Sănătăţii.

Ludovic Orban: Pe 14 septembrie va începe şcoala. Asta am anunţat tot timpul.

Primul ministru a spus că nu s-a discutat niciodata oficial despre amânarea începerii anului şcolar, iar acesta va începe pe 14 septembrie.

„Nu am discutat niciodată oficial (despre amanarea începerii anului școlar, n.r.). Au fost puncte de vedere exprimate disparat. Pe de altă parte, au fost păreri de la INSP sau Comisia anti-COVID nu a existat un punct de vedere exprimat clar în acest sens. Pe 14 septembrie va începe şcoala. Asta am anunţat tot timpul. Este la Parlament în dezbatere legea prin care am solicitat modificarea articolului din legea 55 care a blocat toate concursurile. Aşteptăm ca în cursul acestei săptămâni sau cât mai repede legea să fie adoptată”, a afirmat Ludovic Orban.

Totodată, oficialul a făcut noi precizări, luni, cu privire la debutul noului an școlar și revenirea elevilor în clase.

„Atât Președintele, cât și Guvernul au anunțat modalitatea de deschidere a școlilor. În funcție de nivelul de răspândire a virusului – până la 1 la mie se poate începe pe scenariul verde, adică cu copii în clasă; între 1 și 3 la mie rata infectării, deci cazuri cumulate pe ultimele 14 zile, învățământul mixt, o parte jumătate în clasă, jumătate online, alternativ, astfel încât să fie un timp similar petrecut în clasă și pe online pentru elevi; ce este peste 3 la mie se va începe școala online”, a declarat prim-ministrul.

Ludovic Orban a adăugat că, „la ora actuală, direcțiile de sănătate publică au transmis datele pe fiecare localitate. Sigur că în momentul de față consiliul de administrație, managementul școlilor și administrațiile locale au aceste date și știu foarte clar cum începe școala. Dacă începe în clasă, trebuie să ai toate măsurile pentru începerea în clasă, dacă începe în scenariul mixt – jumătate în clasă, jumătate online – managementul școlii susținut de administrațiile locale și de inspectoratele școlare trebuie să ia toate deciziile care se impun, inclusiv informarea părinților, care trebuie făcută, sigur, de învățător sau de diriginte, că dacă e pe scenariul mixt, trebuie să știe cine începe în clasă, cine începe online. Evident, toate măsurile de pregătire trebuie să continue, dotarea cu măști, cu substanțe dezinfectante, cu tablete – pentru că tabletele pe care le vom achiziționa la nivel național am prevăzut 100 de milioane, ceea ce înseamnă aproximativ 500.000 de tablete care pot fi achiziționate de autoritățile locale sau de unitățile școlare, de asemenea am alocat 50 de milioane de euro pentru achizițiile făcute pentru echipamente de protecție sanitară și dezinfectanți, de asemenea am alocat 25 de milioane de euro și pentru cisternele sanitare, acolo unde nu există conectare la rețeaua de apă”.

ANUNȚ OFICIAL! SURPRIZĂ la ANTEMA 3! Mircea Badea a anunţat că PLEACĂ

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Dr. Beatrice Mahler: E necesar învățământul mixt

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, este de părere că „trebuie să fie un învățământ care să combine cele două metode” – prezența fizică la școală și cursurile online – pentru că elevii „au nevoie de socializare” și trebuie să interacționeze cu cadrul didactic. Nu în ultimul rând, spunea ea, „mergând la școală, pot să facă și să repete aceste reguli pe care noi le repetăm de luni de zile, și să le aplice într-un mod organizat”.

„Eu cred că trebuie să fie un învățământ care să combine cele două metode, nu doar învățământul online, pentru că copiii au nevoie de socializare. Copiii trebuie să interacționeze cu cadrul didactic și, nu în ultimul rând, mergând la școală, pot să facă și să repete aceste reguli pe care noi le repetăm de luni de zile, și să le aplice într-un mod organizat”, a spus ea.