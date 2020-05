Ludovic Orban, pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești: Guvernul are ca obiectiv realizarea de investiții masive în dezvoltarea infrastructurii de transport din România (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban a vizitat, vineri dimineață, împreună cu vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. În acest context, șeful Guvernului a precizat că obiectivul Executivului este acela de a realiza investiții importante în dezvoltarea infrastructurii din România.

”Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv realizarea de investiții masive în dezvoltarea infrastructurii de transport din România. (...) În 2008 a fost realizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pe autistrada Pitești-Sibiu. 12 ani au rămas pe hârtie. Astăzi, lucrările sunt în teren, cu un constructor mobilizat, care, după opinia mea, va avea capacitatea să termine mai repede acest obiectiv de investiții. (...) A trecut deja prea mult timp și prea multe guverne mai mult au vorbit decât au făcut. Este momentul realizării marilor investiții de care are nevoie România”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a participat recent la semnarea contractului pentru execuția Secțiunii 5 - Curtea de Argeș - Pitești din Autostrada Sibiu-Pitești

De altfel, la începutul săptămânii, premierul a participat la semnarea contractului pentru execuția Secțiunii 5 - Curtea de Argeș - Pitești din Autostrada Sibiu-Pitești. Orban declara atunci că deși studiul de fezabilitate a fost terminat în anul 2008, în ultimii 12 ani ”nu s-a construit un milimetru de autostradă între Pitești și Sibiu”.

”Am fost un an și câteva luni ministrul Transporturilor. La începutul lunii mai 2007, am fost prezent la lucrările autostrăzii de centură a Piteștiului și după discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, am anunțat împreună că vom finaliza restul de lucrări de aproape 47%, în șase luni, restul de 53% efectuându-se într-o perioadă de doi ani și zece luni. Peste șase luni am inaugurat tronsonul de autostradă de centură. (...)

Astăzi suntem în mai 2020 și deși atunci era documentația tehnico-economică finalizată, erau pregătite documentațiile de licitație pentru selectarea consultantului tehnic, financiar și juridic, din 2008, de când am plecat din fruntea Ministerului Transporturilor, nu s-a construit un milimetru de autostradă între Pitești și Sibiu. Nu s-a mișcat nimic pentru o perioadă de aproape 12 ani. A trebuit să revenim noi la putere după 11 ani și câteva luni ca să se urnească acest proiect fundamental pentru România”, a spus atunci premierul, precizând că termenele de 12 luni pentru proiectare și patru ani pentru execuție i se par prea lungi.

Licitație pentru drumul care va lega Autostrada Sibiu - Pitești de orașul Râmnicu Vâlcea

În luna martie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat o licitație cu privire la drumul care va conecta Autostrada Sibiu - Pitești de orașul Râmnicu Vâlcea. Contractul are o valoare cuprinsă între 3,7 și 4,4 milioane de lei, fără TVA, iar durata sa este de 18 luni. Termenul limită de depunere a ofertelor este 26 mai 2020.

Premierul Ludovic Orban va vizita vineri și loturile 1 și 2 din șantierul autostrăzii Sebeș-Turda.