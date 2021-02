Ludovic Orban: Prima exploatare offshore ar putea începe în acest an. O parte din taxele colectate din exploatările de gaz de la Marea Neagră s-ar putea constitui într-un fond pentru finanțarea de investiții

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a declarat că prima exploatare offshore ar putea începe în anul 2021, ocazie cu care precizat că o parte din taxele colectate din exploatările de gaz de la Marea Neagră să se constituie într-un fond care să finanțeze investiții.

Ce a spus Ludovic Orban, președintele PNL, despre exploatările offshore

„Pe gaz, pe lângă alocarea de 200 milioane pe exerciţiul actual, eu cred că putem să solicităm finanţare şi pe PNRR. De asemenea, noi am solicitat deja, în cadrul bugetului 2021 - 2027, încă 800 de milioane. (...) E o nevoie mare de tot de finanţare. Aici trebuie să vă spun că noi am prevăzut şi am făcut o modificare la Legea gazelor şi electricităţii prin care 50% din taxe..., odată ce pornesc exploatările offshore şi deja e posibil în cursul acestui an să înceapă prima exploatare offshore, o parte din taxele care sunt colectate din exploatările de gaz de la Marea Neagră, exploatări offshore, să se constituie într-un fond care să finanţeze astfel de investiţii. Adică este posibil să avem o resursă şi bugetară pentru a suplimenta aceste investiţii”, a afirmat Ludovic Orban, la dezbaterea pe tema Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, organizată la CJ Vrancea, potrivit Agerpres.

În 22 februarie, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a fost invitatul lui Tudor Mușat la emisiunea „Actualitatea” de pe B1 TV, unde a afirmat că Legea offshore va fi modificată în Parlament. Tot atunci, el menționa că prima moleculă de gaz românesc din Marea Neagră „va fi scoasă anul acesta de compania Black Sea Oil and Gas, din alt perimetru, Aurora, din zona de nord a litoralului”.

Ludovic Orban, despre CNI

Președintele PNL a vorbit și despre Compania Națională de Investiții și spune că s-a dorit extinderea portofoliului de proiecte.

„Anul acesta am prevăzut o sumă efectivă de aproximativ un miliard. Am prevăzut credite de angajament care să permită lansarea de noi proiecte. Ştiţi că am modificat legislaţia şi am creat posibilitatea de a finanţa şi alte categorii de proiecte decât cele care erau finanţate. Că realitatea este că şcoli, grădiniţe, săli de sport s-au cam făcut şi atunci am vrut să extindem un pic portofoliul de proiecte pe CNI. Deci există o sumă alocată pe credite de angajament, care să permită începerea de proiecte noi”, a adăugat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a menționat că, la ora actuală, CNI are o capacitate limitată de a derula proceduri de licitație.

„Aşa cum este astăzi, Compania Naţională de Investiţii are numai o structură centrală, cu o capacitate limitată de a derula proceduri de licitaţie, ţinând cont de numărul de proiecte care sunt deja pe lista de sinteză, va trebui să găsim o modalitate de a putea derula procedurile mai repede. Încă nu am identificat o soluţie. Discutăm două variante: fie să înfiinţezi structuri regionale şi ele să deruleze procedurile pentru proiecte mai mici, structura naţională pentru proiectele mai mari, fie dacă se poate găsi legal, constituţional, o modalitate prin care să poţi să delegi derularea procedurilor de achiziţie către autoritatea locală. Încă nu am ajuns la nicio soluţie. Cert este că o să existe posibilitatea pe anul în curs de a putea finanţa proiecte”, a mai spus demnitarul.Dorian Popa a dezvăluit cine era, de fapt, poliţistul mort în accidentul de motocicletă din faţa Casei Poporului