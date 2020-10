Ludovic Orban recomandă creșterea efectivelor de polițiști care operează în civil: Domnul ministru Vela, am văzut că Avocatul Poporului vă întreabă de ce se fac controale ale poliției în civil. Dați-i un răspuns potrivit! (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a solicitat, în debutul ședinței de Guvern de joi, creșterea efectivelor de polițiști care verifică, în civil, dacă cetățenii respectă regulile de protecție sanitară instituite de autorități. Șeful Executivului a făcut aceste precizări în contextul în care Avocatul Poporului i-a cerut ministrului Afacerilor Interne să-i comunice actul normativ care stă la baza măsurii ca şi poliţişti în civil să efectueze aceste verificări.

”Vă solicit o mobilizare exemplară a tuturor instituțiilor care sunt implicate înm bătălia contra răspândirii coronavirusului. Domnul ministru Vela, am văzut că Avocatul Poporului vă întreabă de ce se fac controale ale poliției în civil. Dați-i un răspuns protrivit. Chiar recomand o creștere a efectivelor care operează în civil pentru că știm situații care au fost raportate în care se strigă «șase» la venirea lor în uniformă și practic nu pot să surprindă situațiile cum sunt ele în realitate.

De asemenea, Tel Verde să-l operationalizați și să-l popularizați astfel încât să putem să direcționăm controalele din funcție de semnalele primite de cei care au participare civică în semnalarea încălcării regulilor de protecție a sănătății. Toate instituțiile de control, de la Ministerul Afacerilor Interne, la inspecția Muncii, DSP-urile, mobilizare maximă în asigurarea respectării regulilor. De asemenea, domnul ministru și domnul secretar de stat Arafat, o comunicare constantă cu prefecții și o monitorizare a implemntării prevederilor din legislația privind lupta împotriva COVID”, a declarat Ludovic Orban.

Totodată, Ludovic Orban a subliniat faptul că deciziile de carantinare trebuie luate „până la nivel de sat”, astfel încât să nu fie afectate comunități mari în condițiile în care nivelul de răspândire al coronavirusului este ridicat doar în anumite zone.

„Exact cum am stabilit, scoatem foarele, pentru că astea nu indică răspândirea în comunitate, trebuie mers la analiză până la nivel de sat. De exemplu, să nu carantinăm o comună dacă doar un sat este afectat și depășește indicele stabilit, e carantinta doar satul respectiv. Trebuie făcută analiza astfel încât să nu afectăm comunități locale unde nu există nivelul de răspândire așa cum este stabilit", a mai spus Ludovic Orban.

