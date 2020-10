Ludovic Orban: Săptămâna trecută s-au depășit 30.000 de teste. Continuăm să creștem capacitatea de testare (VIDEO)

În timpul declarațiilor de presă de luni, 12 octombrie, premierul Ludovic Orban a discutat și despre capacitatea de testare din România. Premierul a declarat că în țară a crescut capacitatea de testare,

„Săptămâna trecută s-au depășit 30 de mii de teste. Continuăm să creștem capacitatea de testare. Știți foarte bine că de regulă duminică spre luni se fac cele mai puțin teste. În general, în săptămânile anterioare în această zi se efectuau cam 7.000 de teste, am crescut capacitatea la 10.000 și vom creșlte în continuare”, a declarat Orban.

Întrebat dacă există un prag de teste pe care administrația și l-ar fi propus, premierul a explicat:

„Nu poți să pui în funcțiune un centru de testare decât în anumite condiții. Nu este suficient doar aparatul, est enevoie de o incintă care să ofere condițiile de siguranță, dar și de specialiști care să poată analiza aceste teste și să poată pune diagnosticul.

