Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la începutul ședinței de Guvern, că limitarea programelor de lucru pentru terase va fi hotărâtă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, la popunerea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, doar în anumite județe.

Primul ministru a afirmat că măsura de limitare a programelor teraselor, dar și al altor activități economice similare, va fi decisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, la popunerea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, ”pentru acele localități și județe unde există o răspândire mare a virusului”.

Acesta a mai adăugat că ”trebuie limitat numărul de clienți la numărul disponibil de scaune. Multe terase se transformă în discoteci, în cluburi. De fapt, sun cluburi mascate”.

Premierul a spus că CNSU a propus impunerea obligativității purtării măștii și în aer liber, în anumite spații și în anumite intervale orare.

"Propunerea CNSU este de a impune obligativitatea purtării măștii și în aer liber, în anumite spații, în anumite intervale orare, unde nu se poate asigura distanța minimă de protecție de 1,5 metri. Este vorba despre piețe, care sunt aglomerate, unde se formează cozi, unde interacțiunea este foarte apropiată. Este vorba de faleze, am dat exemplul Galațiului, acolo e o aglomerație în weekend în care nu poți să păstrezi distanța. Este vorba despre târguri, despre localități, unde se fac evenimente de ziua localității. De asemenea, pe peroanele gărilor, în stații, unde se așteaptă mijlocul de transport", a precizat Orban.

El a mai menționat că ”noi permitem adoptarea unor astfel de decizii la propunerea DSP. Ele se vor dispune loco, Comitetul Județean dispune obligativitatea portului măștii”.

