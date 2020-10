Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că România este departe de impunerea unei carantinări totale pentru a limita răspândirea numărului de infectări cu coronavirus. Șeful Guvernului a declarat că autoritățile fac o analiză a efectelor măsurilor de restricție impuse în ultima perioadă și a făcut apel la populație să respecte regulile de protecșie sanitară.

”Atunci când am prelungit starea de alertă am instituit măsuri care sunt gândite pentru depășirea diferitelor praguri: 1 la mie, 1,5 la mie, 3 la mie. La depășirea ratei de 3 la mie se dispun automat o serie de măsuri, suntem în analiza efectelor. Este prematur să faci o analiză a măsurilor luate, efectele se văd după o perioadă de cel puțin 10 zile. Suntem într-o permanentă evaluare a unor posibile măsuri pe care le putem lua.

Grija noastră cea mai mare este ca aceste măsuri să nu afecteze economia sau să aibă minime efecte asupra funcționării economiei. Obiectivul nostru este să reducem creșterea numărului de cazuri. Nu negăm creșterea numărului de cazuri. (...) Va trebui să avem temeiuri foarte serioase pentru a impune alte restrucții. Se vorbește despre carantinarea totală. Suntem departe de o astfel de decizie”, a spus Ludovic Orban.

În acest context, premierul a subliniat, din nou faptul că pentru a opri creșterea numărului de infectări este foarte important ca fiecare cetățean să respecte regulile de protecție sanitară.

"Putem să trăim normal, putem să avem puține măsuri de restricție, cu o singură condiție, ca oamenii să respecte măsurile de protecție sanitară. Este foarte simplu. Dacă oamenii respectă măsurile de protecție se pot duce la serviciu, la spectacol, pot să trăiască o viață cât mai aproape de normal.

A crescut gradul de conformare și apreciez foarte mult acest lucru. De asemenea, se vede și pe stradă, nu numai în București, ci peste tot unde s-a depășit praagul de 3 la mie că o majoritate zdrobitoare a cetățățenilor respectă regulile, iar dacă sunt oameni care nu respectă regulile, autoritățile își fac datoria și îi amendează”, a mai spus Ludovic Orban.

România a depășit, joi, pragul de 6.000 de infectări zilnice cu noul coronavirus. În ultimele 24 de ore, la nivel național au fost confirmate 6.481 de noi îmbolnăviri. 868 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 sunt internați, în acest moment, în secțiile de terapie intensivă, de asemenea un număr-record. Totodată, autoritățile anunță că de miercuri până joi au decedat 83 de persoane infectate cu coronavirus. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 625 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, în ultimele 24 de ore.

