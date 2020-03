Premierul Ludovic Orban a anunțat măsurile pe care le-au luat guvernanții în ședința maraton de miercuri după-amiază, care s-a terminat abia joi dimineață la 03.00.

Prim-ministrul a anunțat, pentru început, că bugetul Ministerului de Interne a fost suplimentat cu 100 milioane lei „pentru a putea susține activitatea ministerului și achizițiile necesare pentru protejarea structurilor din subordine”.

De asemenea, a fost asigurat un capital de lucru pentru compania de stat Unifarm, „pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achizițiilor necesare spitalelor, DSP-urilor, structurilor”

„Am decis, prin Ordonanță de Urgență, să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Am putut să o facem în primă fază cu 5 miliarde de lei, suntem pregătiți cu încă 5 miliarde dacă e necesar. Putem merge până la 15 miliarde. Practic, garantăm credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda pentru ambele produse e subvenționată 100%. Garanția funcționează pentru 90% din credite (cele sub 1 milion lei) și 80 % (peste un milion lei)

Am stabilit să asigurăm rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde, pentru a asigura fluxul de capital, pentru a putea permite companiilor să beneficieze de capitalul de lucru necesar”, a declarat Orban.

Premierul a mai anunțat că, la următoarea rectificare bugetară, vor crește bugetul alocat pentru decontarea concediilor medicale.

„Am luat măsura asigurării plății șomajului tehnic, plata angajaților care intră în șomaj tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, prin bugetul de șomaj de la ANOFM. E clar că foarte multe companii sunt afectate de epidemie. Exista riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj sau să li se supende contractele. Decizia e de a plăti din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut”, a continuat acesta.

El a mai precizat că vor beneficia de plata indemnizației pentru șomajul tehnic angajații din hoteluri, restaurante, cafenele, instituții de spectacole deoarece toate acestea nu-și vor mai putea desfășura activitatea, urmare a măsurilor restrictive decise de autorități.

„A doua categorie de companii sunt cele care nu au fost afectate direct de măsuri restrictive, dar au fost afectate de diferite consecințe ale epidemiei de coronavirus. Pentru a putea beneficia de această plată pentru salariații pe care nu îi pot permite să-și plătească, companiile trebuie să depună o declarație care să arate că le-au scăzut veniturile cu cel puțin 25%.

Am luat decizia de a susține plata șomajului tehnic. Dacă am fi ales să plătim salariile direct, am fi instituit obligația ca angajații să meargă la muncă”, a continuat prim-ministrul Orban.

„Economia trebuie să funcționeze, mai ales în punctele – cheie: energie, utilități, servicii publice. Toate instituțiile trebuie să funcționeze la capacitate maximă. Aprovizionarea populației, furnizarea serviciilor, utilităților de bază. Ca atare, solicit tuturor companiilor să ia măsuri de protejare a angajaților”, a mai precizat premierul.