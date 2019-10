Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, că le-a solicitat miniștrilor propusă să meargă la ministere pentru a afla situația concretă.

"Din momentul prezentării listei Guvernului, am anunţat public că fiecare candidat de ministru are un drum de parcurs. Sigur că ei sunt pregătiţi, pentru că ei sunt oameni care cunosc problematica din domeniu, cunosc starea de fapt şi au soluţiile pregătite şi gata de a fi aplicate. În plus faţă de asta, le-am solicitat şi deja aproape toţi miniştri au făcut lucrul ăsta - să se ducă la ministere şi în legătură, mai ales, cu secretarul general, cu funcţionarii se afle chiar situaţia concretă, informaţii care nu au fost publice până în momentul de faţă, astfel încât să ştie ce priorităţi suplimentare pot să apară datorită situaţiei de fapt existente", a precizat Orban.

Șeful PNL a mai precizat că miniștrii propuși vor organiza şi o consultare a societăţii civile şi a experţilor din domeniul de activitate în care sunt propuşi.

De asemenea, acesta a vorbit și despre propunerea de comisar european. Orban a precizat că "este timp" dacă guvernul va fi învestit în data de 4 noiembrie.

"Formularea a fost (de la Comisia Europeană - n.r.) cât mai repede. (...) Pe de altă parte, ca urmare a posibilităţii prelungirii termenului la care să aibă loc ieşirea Marii Britanii cu trei luni de zile, în mod evident şi Marea Britanie, atât timp cât mai este membră a Uniunii Europene, va desemna un comisar european. (...) Câştigăm timp. De asemenea, după cum bine ştiţi, deja există amânarea votului în plen pentru decembrie. Ca atare suntem în grafic. Dacă este pe 4 noiembrie învestirea Guvernului, avem timp", a afirmat Orban.

