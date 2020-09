Ludovic Orban: Sunt îngrijorat de numărul de cazuri de coronavirus. O sa facem o analiză serioasă (VIDEO)

Premierul României Ludovic Orban a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că este îngrijorat de numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus anunțat astăzi.

”Sunt îngrijorat de ce am văzut astăzi (nr. de cazuri, n.r.). Facem o analiză foarte serioasă și vom anunța, într-o conferință de presă, după o videoconferință cu prefecții, la care va participa ministrul de Interne, ministrul Sănătății, vicepremierul Raluca Turcan, secretarul de stat Raed Arafat, evident, toți factorii implicați în bătălia contra Covid”, a afirmat el.

Cât despre restricțiile pe regiuni, primul ministru a declarat că ”vrem o mai mare seriozitate în implementarea lor”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.