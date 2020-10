Ludovic Orban: Suntem într-un moment de cumpănă / Cele mai multe persoane s-au infectat cu coronavirus la evenimentele private. De asta CNSU propune interzicerea organizării lor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, în ședința de Guvern de miercuri, faptul că membrii Comitetului Național pentru Situații de Urgență au propus interzicerea evenimentelor private, de tipul nunțior și botezurilor, pentru următoarele 30 de zile, deoarece acestea s-au dovedit a fi principalul mijloc de transmitere a coronavirusului. Orban a insistat că, în majoritatea cazurilor, participanții la aceste festivități nu au respectat măsurile anti-COVID-19. Evenimentele private urmează să fie interzise, prin modificare Hotărării de Guvern privind starea de alertă și a celor trei anexe ale sale.

„V-aș mai spune că suntem într-un moment de cumpănă, de inflexțiune. Putem opri creșterea numărului de cazuri, dar, ca să reușim, va trebui ca toate instituțiile implicate în prevenirea, în asigurarea respectării măsurilor de protecție, în informarea constanță și corectă a cetățenilor despre evoluația pandemiei să fie mobilizate la maxim. Și mai ales să direcționăm toate resursele umane și acțiunile pe care le întreprindem, inclusiv controlale, către zonele unde rata de răspândire e mai mare și unde e risc mai mare de răspândire.

Cele mai multe persoane s-au infectat de la evenimentele private. De asta CNSU propune Guvernului pe o perioadă de 30 de zile, prelungirea stării de alertă, să nu se permită organizarea de evenimente private.

Din controalele efectuate și raportările MAI a rezultat clar că noi am permis organizarea de evenimente cu 50 de persoane maxim în spațiu închis și 100 în spațiu deschis, dar nu s-au respectat aceste reguli. Cele mai multe controale au arătat că au fost încălcate flagrant.

Ca să nu mai spun de încălcarea normelor de protecție a sănătății... Asta s-a văzut”, a explicat premierul.

