Ludovic Orban: Lumea s-a săturat de Tudorel Toader. Guvernul nu poate să dea ordonanța privind amnistia și grațierea (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că Executivul Dăncilă nu va adopta o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea, cel puțin în perioada în care România deține președinția Consiliului Uniunii Europene.

”E clar că, pe de o parte, pare să existe o majoritate împotriva lui Tudorel Toader pentru că deja lumea s-a săturat de Tudorel Toader. Acum, că încearcă lumea să-l glorifice că el nu acceptă să dea nu știu ce ordonanță, astea sunt povești de adormit copii. Vă spun foarte clar: nu pot să dea ordonanța privind amnistia și grațierea.

Emiterea ordonanței privind amnistia și grațierea înseamnă declanșarea automată, în maxim o săptămână, la nivelul UE, a procedurii de aplicare a Articolului 7 și am ajunge să fim caz unic în istorie în care țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene riscă să-i fie suspendat dreptul de vot în Consiliul Uniunii Europene, că asta e consecința aplicării Articolului 7. Și nu cred că va mai fi cazul cum s-au apărat Polonia și Ungaria reciproc. Cred că nu ne va apăra nimeni într-o asemenea situație.

Cel puțin în perioada deținerii președinției Consiliului UE, Guvernul ăsta nu va îndrăzni să dea ordonanța amnistiei și grațierii, așa că povestea cu Tudorel Toader care nu vrea să dea ordonanța e o poveste de adormit copii”, a susținut Ludovic Orban.

