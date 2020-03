Premierul Ludovic Orban a făcut precizări cu privire la noile restricții impuse în cadrul stării de urgență, instituită ca urmare a crizei generate de răspândirea COVID-19 pe teritoriul României.

Șeful Guvernului a explicat marți într-o conferință de presă că persoanele de peste 65 de ani vor putea ieși din casă într-un anumit interval orar. Orban a făcut aceste precizări după ce președintele Klaus Iohannis anunțase anterior că, începând de miercuri, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani nu vor mai putea să își părăsească locuințele. (Detalii AICI)

”Am văzut că s-a rostogolit o informație care nu e adevărată despre persoanele peste 65 de ani. Se știe că cei mai expiuși îmbolnăvirii sunt cei în vârstă, de peste 65 de ani. Pentru a-i proteja se va institui această interdicție de a ieși de la domiciliu, dar nu pe toată perioada zilei. Va exista un interval orar în care pensionarii se vor putea deplasa. Ne impunem ca obiectiv să le asigurăm servirea aproape exclusivă în magazinele alimentare, în farmacii, astfel încât să nu interacționeze cu alți cetățeni. Apelez la români să fie responsabili, să respecte recomandările medicilor”, a explicat Ludovic Orban.

”Acționăm în continuare pe câteva linii foarte precise, care urmăresc obiective esențiale. Primul obiectiv este să avem grijă de sănătatea și viața semenilor noștri, să reducem riscul de contaminare. (...) Dacă până la emiterea ordonanței, care va fi prezentată de MAI, interdicția de ieșire din casă a fost valabilă între orele 22.00 și 6.00, vom impune restricția între orele 6.00 și 22.00. Cetățenii vor putea ieși din casă pentru a putea merge la serviciu, pentru a-și cumpăra bunurile necesare, medicamente, alimente, pentru a putea merge la analize medicale urgente care nu pot fi făcute la distanță. Se va permite deplasarea în jurul locuinței pentru mișcare, plimbarea animalelor de companie”, a mai spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.