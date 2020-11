Premierul Ludovic Orban a participat, mirecuri, la ceremonia militară și religioasă, organizată de Ziua Veteranilor, la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României, din Parcul Tineretului. În discursul pe care l-a susținut cui acest prilej, șeful Guvernului a subliniat că militarii au fost întotdeauna prezenți la datorie atunci când a fost nevoie, inclusiv în această perioadă în care România se confruntă cu pandemia de coronavirus.

”Voi, militarii, sunteți cei la care națiunea a apelat de fiecare dată când țara a avut nevoie. Ați răspuns întotdeauna «prezent», așa cum ați răspuns și astăzi în lupta cu pandemia COVID-19. Ziua de astăzi are o triplă semnificație. Este ziua armistițiului, semnarea Tratatului între Imperiul German și Puterile Antantei, care a pus capăt Primului Război Mondial, în 11 noiembrie 1918, la ora 11.00. S-a încheiat atunci cel mai sângeros conflict global prin care a trecut omenirea și pentru noi a fost deschis drumul pentru Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Astăzi este Ziua Veteranilor din teatrele de operații, ziua când transmitem gândul nostru de prețuire tuturor militarilor care au îndeplinit misiuni în teatrele de luptă externe împreună cu aliații României”, a declarat Orban.

De asemenea, premierul a precizat că modul în care militarii români și-au îndeplinit misiunile peste tot în lume a fost mereu recunoscut de partenerii externi ai țării noastre.

”Dragi militari, misiunile pe care le-ați îndeplinit dincolo de graniță nu au fost niciodată ușoare, v-ați confruntat cu diferite tipuri de conflict militar, ați realizat o mulțime de activități, de la conflict deschis, până la distribuirea de alimente și rechizite școlare pentru copii. Misiunile îndeplinite de voi în teatrele de operații au fost pentru fiecare dintre voi un examen de capacitate îndividual, al Unității din care ați făcut parte, al Armatei și, în final, al României. Meritul Armatei Române a fost și este recunoscut de toți partenerii noștri externi, iar semnalele din exterior despre modul profesionist în care vă îndepliniți misiunile în Europa, Asia sau Africa continuă să sosească”, a mai spus prim-ministrul.

În acest context, Ludovic Orban a amintit că 30 de militari români și-au pierdut viața în teatrele de operațiuni, iar peste 200 au fost răniți în misiuni.A cumpărat statuia din aur al lui Buddha. Acasă, a scăpat-o, s-a crăpat şi... ŞOC. Era înăuntru de 1000 ani

”Rezultatele remarcabile au venit, însă, din păcate, cu sacrificiul unora dintre camarazii dumneavoastră. 30 de militari români și-au dat viața în teatrele de operații din Bosnia-Herțegovina, Afganistan, Irak, iar gândul meu se îndreaptă astăzi către ei și către membrii familiilor lor. Vă transmit gândul meu de recunoștință și celor peste 200 de militari care au fost răniți în misiuni”, a mai declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.