Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, în debultul ședinței de Guvern că Executivul va folosi resurse din fondul de rezervă pentru achziționarea de tablete pentru elevii care nu pot participa la cursurile online.Tot dion fondul de rezervă vor fi folosite resurse financiare pentru distribuirea de măști pentru persoanele din categoriile vulnerabile.

„Am luat decizia de a utiliza resursele financiare din fondul de rezervă pentru susținerea achiziției de tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online. Am luat decizia de a susține cheltuielile necesare pentru distribuirea de măști pentru persoanele care sunt vulnerabile, se află sub incidența prevederilor legii privind venitul minim garantat”, a anunțat premierul.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.