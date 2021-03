Ludovic Orban: Vom scăpa de pandemie când vom vaccina un procent cât mai mare dintre români / Ce spune șeful Camerei Deputaților despre angajații care se vaccinează la cabinetul medical al instituției (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, se declară convins că orice disfuncționalități care apar în ceea ce privește programarea la vaccinare ”pot fi corectate din mers”. Liderul liberal a făcut acest comentariu în contextul în care, luni, au fost deschise listele de așteptare pe care se pot înscrie inclusiv persoane care se încadrează în etapa a treia a campaniei naționale de imunizare. Platforma pusă la dispoziție de către autorități pentru românii care vor să se programeze pentru vaccinarea împotriva COVID-19 a avut, însă, noi probleme, luni dimineața.

”Mă bucur că se intră în înscrierea în etapa a treia. Vaccinarea să știți că se desfășoară în condiții foarte bune, suntem printre statele de la nivelul Uniunii Europene care s-au descurcat cel mai bine în privința derulării procesului de vaccinare. Sunt covins că orice disfuncționalități care apar pot fi corectate din mers, ca să asigurăm o vaccinare cât mai rapidă a cetățenilor români. Convingerea mea este că vom scăpa de pandemie atunci când vom avea capacitatea de a vaccina un procent cât mai mare din cetățenii români”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat de jurnaliști de ce angajații Camerei Deputaților se vaccinează la cabinetul medical al Camerei, care nu ar figura pe platforma online de programare, Ludovic Orban a precizat: ”Am înțeles că e un centru de vaccinare. Voi lua legătura cu secretarul general al Camerei Deputaților și voi verifica acest lucru. (...) Pe mine m-a interesat mai mult vaccinarea deputaților. Nu am fost foarte popular printre deputați pentru că atunci când a apărut întârzieri în livrarea cantităților de vaccin am determinat oprirea vaccinării pentru deputați și am fost partizanul ideii ca deputații să se vaccineze în circumscripțiile electorale, chiar și dând o formă de exemplu. În privința angajaților Camerei... trebuie să știm că ei interacționează cu parlamentarii și și ei trebuie să fie vaccinați pentru că altfel există un risc suplimentar pentru activitatea Parlamentului”.

