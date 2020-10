Ludovic Orban vrea alegeri parlamentare cât mai repede: Fiecare zi în care rămâne în funcție acest Parlament, este o zi pierdută pentru România// Nu alegerile au dus la creșterea numărului de cazuri COVID-19, ci petrecerile de după

Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seară, la Digi24, despre faptul că amânarea alegerilor parlamentare ar face mult rău României. În plus, el a a explicat că alegerile nu sunt sursa creșterii numărului de cazuri COVID-19, ci petrecerile care s-au ținut după, de cei aleși.

"Fiecare zi în care rămâne în funcție acest Parlament este o zi pierdută pentru România, iar majoritatea PSD face rău. Săptămâna trecută au mai dat câte ceva, legi care duc România în incapacitate de plată. O asemenea iresponsabilitate dominate de PSD nu a existat nicăieri.

Noi am evitat un lockdown total. Am urmărit gradual să reluăm treptat în aproape toate domeniile. Efectele politicii se văd în numărul de angajați. Nnumărul a crescut în octombrie. Noi am apărat locurile de muncă", a spus Ludovic Orban.

Toate evenimentele electorale au fost organizate în deplină siguranță. De vină sunt petrecerile

Prim-ministrul a explicat și de ce nu este de acord cu teoria potrivit căreia din cauza alegerilor, cazurie de COVID au explodat. El spune că toate evenimentele electorale au fost organizate în deplină siguranță, însă după aflare rezultatelor, cei aleși au uitat de reguli și au dat chermeze.

"Am fost implicat în campania electorală, am interacționat cu zeci de mii de oameni și nu m-am îmbolnăvit. De ce? Pentru că am respectat regulile.Am purtat mască, evenimentele le-am organizat în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătății și ministrului afacerilor Interne. Organizare zilei votului s-a demonstrat, în afara câtorva cozi care au fost reprezentante toată ziua, s-a văzut că a existat o organizare riguroasa, că oamenii au respectat regulile.

Ce n-am putut să prevedem- petrecerile de după. Am atras atenția imediat. În 3300 de localități, primarii care au câștigat, au petrecut. Unii au respectat regulile, alții nu. Se și vede că au început să se îmbolnăvească primari, președinții de Consilii Județene, pentru că au fost niște petreceri la care nu s-au respectat regulile. Dar procesul electoral, campania în sine, derularea zilei votului nu au crescut riscul de infectare în mod clar", a mai declarat Orban.

