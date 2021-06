Lugoj: 8 vietnamezi s-au îmbătat și s-au luat la bătaie în centrul orașului (VIDEO)

Bătaie în toată regula în centrul orașului Lugoj. Opt vietnamezi, angajați la o firmă din localitate, s-au îmbătat și s-au luat la bătaie între ei. Toți au fost luați de poliție și duși la secție să se liniștească, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

