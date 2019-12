Noi reparații la lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva. Când vor fi gata lucrările (VIDEO)

Pe autostrada-muzeu, problemele nu se mai termină. Deschiderea circulaţiei pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva a fost din nou amânată, informează B1 TV. Cauza: aparatele de reazem la podul de peste Mureş, care au fost prost poziţionate.

După lungi amânări şi probleme întâlnite pe parcursul construcţiei, la lotul 3 al autoatrăzii Lugoj-Deva a apărut o alta problemă. Astfel, Compania de drumuri a demarat o operaţiune pentru a repoziţiona sau a înlocui aparatele de reazem la podul peste Mureş. Asta după ce, în urma unor expertize tehnice, specialiştii au constatat că acestea au fost amplasate greşit.

