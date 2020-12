Când se aprind luminițele de Crăciun anul acesta în București (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că luminițele de sărbători vor fi aprinse în București luni seară. Edilul general a explicat că a luat această decizie pentru că nu a vrut ”să interfereze cu campania” pentru alegerile parlamentare, iar acțiunea să fie interpretată drept ”un gest electoral”.

„Nu am vrut să interfereze cu campania electorală, să fie consemnat ca un gest electoral. Mâine (luni – n.r.), imediat după încheierea acestei campanii electorale, aprindem luminiţele, pentru că e firesc ca de sărbători să avem luminiţe, să avem bucurie pentru copii”, a declarat Nicuşor Dan, duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare.

În urmă cu câteva săptămâni, Nicușor Dan explica faptul că nu se va renunța la iluminatul festiv de sărbători, în condițiile în care există deja un contract semnat în acest sens încă de acum trei ani și care va expira la finele acestei ierni. Costul luminițelor de sărbători de ridică la aproximativ 9 milioane de lei.

„O să avem luminițe... ceva mai multe decât mi-aș fi dorit. (...) Contractul acesta pentru luminițe a fost semnat acum trei ani pentru trei ierni. El se va încheia la sfârșitul acestei ierni și el a fost executat pentru această iarnă, în proporție de 90%, de către firma prestatoare către Compania Municipală de Iluminat. Deoarece CGMB nu s-a putut constitui, acest contract a mers mai departe. Asta e pe scurt situația luminilor din București”, a explicat Nicușor Dan pe 18 noiembrie, într-o intervenție pe B1 TV.

Edilul a precizat și că pentru decorarea străzilor din București vor fi folosite aceleași ornamente de anul trecut. Este vorba despre 10 milioane de leduri montate pe 40 de kilometri de bulevarde și străzi adiacente, peste 2.000 de figurine și peste 9.000 de elemente luminoase 3D și 2D.

Pe de altă parte, primarul Capitalei a anunțat că în acest an bucureștenii nu vor avea parte de un târg de Crăciun, în condițiile în care ne aflăm în plină pandemie de coronavirus.

"Nu o să avem Târg de Crăciun în această iarnă pentru că suntem într-o situație sanitară excepțională, în care mor medici și personal sanitar. Nu ne permitem sa amplificăm acestă boală, în anii următori când vom fi trecut prin această pandemiei, asa cum se întâmplă peste tot în lume, o sa avem Targ de Crăciun în care Primăria va fi într-un parteneriat cinstit comercial cu operatori privați, va pune spațiul la dispoziție, vor plăti o chirie și se vor subcontracta, vor plăti pentru evenimente culturale, e o chestiune comercială, în care niciodată Primăria nu plătește nimic, ăsta este modul în care o să o facem de cum încolo. Noi din punct de vedere sanitar suntem pe marginea prăpastiei, noi Bucureștiul și opinia mea fermă este că nu trebuie să avem că nu trebuie să avem un Târg de Crăciun în această iarnă”, a mai spus Nicușor Dan.

