Luni începe școala. Câte săptămâni durează cursurile și când se intră în vacanțe

Noul an şcolar începe luni, 9 septembrie, astfel că peste 2,8 milioane de elevi şi copii de grădiniţă au fost deja cuprinşi de emoţiile primului clopoţel. Totuşi, este prima dată după 1990 când numărul elevilor scade sub trei milioane, potrivit digi24.ro.



Anul şcolar 2019/20 se va întinde pe perioada a 35 de săptămâni de cursuri. Dacă semestrul I începe pe 9 septembrie 2019 și se termină pe 20 decembrie 2019, semestrul II începe pe 13 ianuarie 2020 și se încheie pe 12 iunie 2020.



Ei, bine, ca în fiecare an, elevii claselor a VIII-a și a XII-a vor termina cursurile mai devreme, și anume pe 5 iunie 2020, respectiv 29 mai.



Vacanțe în anul școlar 2019-2020, potrivit digi24.ro:



- vacanţa de iarnă - 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020



- vacanţa de primăvară - 4 aprilie 2020 - 21 aprilie 2020



- vacanţa de vară - 13 iunie 2020 - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021



- vacanță învățământ primar și preșcolar - 26 octombrie 2019 - 3 noiembrie 2019