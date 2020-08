Lupta contra clanurilor de interlopi. Ministerul de Interne anunță verificări la Poliția Capitalei (VIDEO)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunţă, vineri, controale ample la Poliţia Capitalei. Și asta după ce ofiţerii care se ocupă cu destructurarea clanurilor de interlopi acuză că grupările interlope și-au făcut „prieteni" în politică și în poliție.

